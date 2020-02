Kültür Bakanlığı, Troya kökenli tarihi eserleri Troya Müzesi'ne nakletme kararı aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 4 müzesinde bulunan Troya kökenli tarihi eserleri, Çanakkale’de ağustos ayında açılması planlanan Troya Müzesi’ne nakletme kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya hazinelerinin ülkemize geri kazandırılması için Troya Müzesi açılışını önemsediklerini dile getirerek, “Her eser yerinde güzel" dedi.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Troya hazinelerini 1873 yılında kaçıran Heinrich Schliemann döneminden kalan altın eserler ile Boğazköy Tableti, Topkapı Sarayı’ndan Fatih Sultan Mehmet’in de okuduğu Homeros’un ‘İlyada’ kitabı, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan 2012 yılında Amerika’dan getirilen 24 parça hazine, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Homeros heykeli ile beş adet sikkenin yeni Troya müzesine verilmesi kararlaştırıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 Troya Yılı kapsamında açmayı planladığı Troya Müzesi için ülkemizdeki müzelerde bulunan Troya kökenli eserlerin yeni açılacak müzeye gönderilmesine karar verdi. İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Topkapı Sarayı Müzesi eserlerin mülajlarını göndermeyi önerse de bakanlık orijinallerinin verilmesini istedi.



İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1880’li yıllarda kuruluşundan bu yana Müze-i Hümayun koleksiyonunda bulunan eserlerin literatüre geçtiği gerekçesiyle orijinallerini göndermek istemedi. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan G.İ.2 envanter numaralı eserin de yüksek çözünürlüklü dijital kopyasının tıpkı basımı yapılıp verilebileceği belirtildi. Ancak bakanlık, her iki müzeye de eserlerin orijinallerinin verilmesi gerektiğini, yurtdışındaki Troya kökenli eserlerin alınabilmesi için bu durumun önemine dikkat çekildi. Bizdeki müzeler eserlerini vermek istemezken yurtdışındaki müzelerden eser istemenin zorlukları müze müdürlerine hatırlatıldı. Bunun üzerine her iki müze de eserlerin orijinallerinin verilmesinin doğru olacağını düşünerek bakanlığın talebine olumlu karşılık verdi.

Kültür Bakanı: Her eser yerinde güzel

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya hazinelerinin ülkemize geri kazandırılması için Troya Müzesi açılışını önemsediklerini dile getirerek, “Her eser yerinde güzel. Puşkin Müzesi’nde Troya hazinelerini gördüğümde içim acıdı. Biz sınırlarımızda yakalanan eserleri hiç sorgulamadan ait oldukları ülkelere iade ediyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Müzelerimizdeki Troya eserlerini yeni açılan müzeye nakledeceğiz. Sonra da dünyadan Troya kökenli eserlerimizin iadesi için mücadeleyi sürdüreceğiz’’ dedi.

Gelecek eserler şöyle:

İstanbul Arkeoloji Müzesi: Schliemann’ın 1873 yılında kaçırdığı Troya Hazineleri’nden geride kalan hazineye ait buluntular Müze-i Hümayun’a devredilmişti. Müzenini Maden ve Hulliyet Eserleri Koleksiyonu’nda Hazine grubuna ait eserlerin tamamı, yine Boğazköy kazılarında bulunan ve içinde Troya şehrinden söz eden Boğazköy Tableti ile birlikte yaklaşık 250 parça eser Çanakkale’de inşaatı tamamlanan müzeye gönderilecek.



Topkapı Sarayı: Fatih Sultan Mehmet’in okuduğu düşünülen kütüphaneye kayıtlı G.İ.2 envanter numaralı Homeros’un ‘İlyada’ kitabı.



İzmir Arkeoloji Müzesi: Homeros heykeli ile birlikte beş adet troya dönemini anlatan sikke.



Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Troya Hazinesi’ne ait 24 parça eser 1 Eylül’de ABD Penn Müzesi’nden iade yoluyla alınmıştı. İçinde diadem, küpe, bileziklerin olduğu 24 parça eserin tamamı Troya Müzesi koleksiyonuna girecek.