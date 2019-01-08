Kültür Bakanlığı, sinemadaki ‘mısır krizi'nin ne zaman biteceğini açıkladı: Yasa geçerse…

Film yapımcıları ile dağıtımcıları arasında süren ‘mısır krizi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı son noktayı koymaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hazırlanan yasanın geçmesi halinde bilet tartışmasının sona ereceğini söyledi.

Ersoy, "Promosyonla biletin fiyatını indiriyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunu gidereceğiz. Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit bölünecek. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak. Bir sıkıntı kalmayacak, özünde herkes mutlu olacak" diye konuştu.

Gelirlerinin 5 yıldır artmamasından şikayet eden film yapımcıları, kampanyalı satışların kendi kazançlarını düşürürken, salon işletmecisine kâr sağladığını söylüyor.

Mars Grubu, 36 şehirde 848 salon sayısı ile Türkiye'nin en büyük sinema zinciri konumunda ve pazarın yüzde 38'ine sahip. Mars'ı 166 salon ile Pink ve 155 salon ile Avşar takip ediyor.