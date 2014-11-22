Kültür Bakanlığı, Hollywood'u Türkiye'ye getirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’de sinema endüstrisinin gelişimi için hazırladığı yasa taslağını tamamladı. Gelecek hafta Bakanlar Kurulu’na sunulması planlanan taslakla, Hollywood ve Avrupalı sinemacıların filmlerini Türkiye’de çekmelerini özendirmek için masraflarının bir bölümünün karşılanmasından, yerli film gösteren sinema salonlarına yardım yapılmasına birçok önemli adım atılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in, “Türk sinemasının son yıllarda elde ettiği başarıları sürdürülebilir kılmak, eser sayısı ve niteliğinde artış oluşturacak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak, sinema sektörünü stratejik bir sektör olarak yeniden ele alacak, yaşanan tıkanıklıkları giderecek yeni destek mekanizmalarını içeren değişiklik kanun taslağı çalışmaları tamamlanmış olup en kısa zamanda Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak” dediği sinema yasa çalışmasının ayrıntılarına Hürriyet’ten Umut Erdem ulaştı.

Sektör temsilcilerinin de katılımıyla hazırlanan, “5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağının” gelecek hafta Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor. Türk Sinemasının 100. Yılına denk getirilen çalışma önemli düzenlemeler içeriyor.

Yüzde 25 masraf iadesi

Düzenlemeyle artık yabancı yapımcıların Türkiye’de film çekmesinin önü açılıyor. Bakanlık, 2009 yılında yabancı yapımcıların, filmlerini Türkiye’de çekmesini cazip hale getirebilmek için harcamalarının KDV’lerini iade etme yönünde bir düzenleme yapmıştı. Bu doğrultuda yeni bir adım daha atıldı. Yabancı yapımcılara Türkiye’de çekim yaptıkları zaman süresince, harcamalarının yüzde 25’ini geri verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, çalışmanın gerçekleşebilmesi için gerekli bütçe konusunda anlaşmaya vardı. Düzenleme için başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya gibi ülkeler örnek alındı. ABD, ülkesinde film çeken yapımcıların harcamalarının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen tutarını geri ödüyor.

Ortak yapımlara yerli rötuşu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı sinemacılarla ortak film çekiminin de önünü açıyor. Mevcut yasada Türk ve yabancı sinemacıların ortak çekeceği filmin desteklenebilmesi için yerli yapımcının katılım payının en az yüzde 51 olması gerekiyordu. Türk filmi sayılmayan ortak yapımlara destek verilmiyordu. Yeni düzenlemede yerli yapımcı küçük ortak olsa dahi destek verilecek. Mevcut yasada “büyük ortağın” Türk yapımcı olması durumunda dahi, sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle ortak film çekimine destek veriliyordu. Yeni taslakla yerli yapımcılar, başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden sinemacılarla birlikte film çekerek destek alabilecek. Destek miktarları ise daha sonra hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Sinema salonlarına yerli desteği gelecek

Yapılan düzenleme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerekli gördüğünde bir yapımcı gibi film çektirmesine de olanak sağlıyor. Bu doğrultuda da Maliye Bakanlığı ile ayrılacak bütçe konusunda da anlaşmaya varıldı. Genç sinemacılara yönelik uygulama da geçmiş yıllarda olduğu gibi devam edecek. İlk filmini çeken genç sinemacılara Destekleme Kurulu’nun belirleyeceği ölçüde yardım yapılacak.

Taslakta maddi açıdan ayakta durmakta zorlanan sinema salonu işletmecileri de unutulmadı. Alışveriş merkezleri dışındaki sinema salonlarında yerli film gösteren sinemacılar da desteklenecek. Bu salonlara verilecek destek miktarları da yönetmelikle belirlenecek.