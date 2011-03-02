Kültür Bakanlığı gözünü Louvre Müzesi’ne dikti

T24 - Hülya Karabağ/Ankara





‘Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano’ isteniyor

‘Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano’ isteniyor

ABD'den İtalya'ya



Yorgun Herakles heykeli Yorgun Herakles heykeli

Boğazköy Sfenksi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu mirasının geri alınması konusunda yapılan çalışmalarla ilgili T24’e bilgi verdi. Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılarak tespiti yapılmasına rağmen bir türlü iade edilmeyen kökenli eserler konusunda ilgili ülke nezdinde girişimler sürüyor. Uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan haklar eser iadesinde Türkiye’nin elini güçlendiriyor. Bazı ülkelere ise açılmış davalar sürüyor.Anadolu’nun göz bebeği eserleri halen Almanya, ABD, Bulgaristan, İngiltere, Danimarka, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, Ukrayna gibi ülkelerde bulunuyor.Fransa'daki Louvre Müzesi’ndeki Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano, İtalya’da ‘Lidya Yazıtı’, Rusya'daki Troya eserleri için 1991 yılından bu yana girişimler sürdürülüyor.1980 yılında yapılan kazılarda çıkarılan Yorgun Herakles Heykeli’nin üst yarısının Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde teşhir ediliyor. Antalya Kumluca’daki Kiliseden 1963 yılında kaçırılan gümüş kapların oluşturduğu eserler Washington Dumbarton Oaks Müzesi’nde.Boğazköy Sfenksi Almanya Berlin’de sergilenirken, Danimarka'da David's Samling Koleksiyonu'nda yer aldığı belirlenen Diyarbakır Müzesi'ne ait Sfenks Figürü iade edilmesi istenen eserler arasında.