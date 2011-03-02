Kültür Bakanlığı gözünü Louvre Müzesi’ne dikti

T24 - Hülya Karabağ/Ankara
Son 6 yılda Anadolu’dan kaçırılan 2 bin 142 adet eseri topraklarına getirmeyi başaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, gözünü dünya müzelerine çevirdi. Ziyaretçi rekorları kıran Fransa’daki Louvre Müzesi’nden Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano, Rusya’dan ise Troya eserlerinin iadesini istiyor.
‘Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano’ isteniyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu mirasının geri alınması konusunda yapılan çalışmalarla ilgili T24’e bilgi verdi. Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılarak tespiti yapılmasına rağmen bir türlü iade edilmeyen kökenli eserler konusunda ilgili ülke nezdinde girişimler sürüyor. Uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan haklar eser iadesinde Türkiye’nin elini güçlendiriyor. Bazı ülkelere ise açılmış davalar sürüyor. ABD'den İtalya'ya
Anadolu’nun göz bebeği eserleri halen Almanya, ABD, Bulgaristan, İngiltere, Danimarka, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, Ukrayna gibi ülkelerde bulunuyor.
Fransa'daki Louvre Müzesi’ndeki Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano, İtalya’da ‘Lidya Yazıtı’, Rusya'daki Troya eserleri için 1991 yılından bu yana girişimler sürdürülüyor.
Yorgun Herakles heykeli
1980 yılında yapılan kazılarda çıkarılan Yorgun Herakles Heykeli’nin üst yarısının Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde teşhir ediliyor. Antalya Kumluca’daki Kiliseden 1963 yılında kaçırılan gümüş kapların oluşturduğu eserler Washington Dumbarton Oaks Müzesi’nde. Boğazköy Sfenksi
Boğazköy Sfenksi Almanya Berlin’de sergilenirken, Danimarka'da David's Samling Koleksiyonu'nda yer aldığı belirlenen Diyarbakır Müzesi'ne ait Sfenks Figürü iade edilmesi istenen eserler arasında.