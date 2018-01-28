Kültür Bakanlığı destek vermemişti: 'Kelebekler'e Sundance'te “En İyi Film” ödülü

Tolga Karaçelik’in “Kelebekler”i 18-28 Ocak tarihleri arasında ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleşen Sundance Film Festivali “dünya sineması” klasmanında jüri karşısına çıktı. "Kelebekler” Sundance Film Festivali 2018’de 'Dünya Sineması Büyük Jüri' ödülüne layık görüldü.

Patlayan tavuklar, işsiz bir astronot ve inanç krizi geçiren bir imam, yönetmen Karaçelik'in üçüncü filmi “Kelebekler”de beliren elementlerden birkaçı.

Komedi ve dramayı karıştırarak tüm türlerle oynadığını, filmi zor şartlarda çektiğini söyleyen yönetmen, ödül töreninde yaptığı konuşmada filmi 18 günde çektiğini belirtti. 2015'te Sundance'a katıldığı "Sarmaşık"ı da 19 günde çektiğini hatırlatan Karaçelik, yapımcısına teşekkür eşliğinde, "umarım bir dahaki fim için altı hafta süremiz olur" diye şaka yaptı. Karaçelik, yaptığı konuşmada Tuğçe Altuğ ile evleneceklerini de duyurdu.

“Kelebekler”, annelerinin intiharı sonrası farklı akrabalarına gönderilmiş ve yaklaşık 20 yıl sonra, yabancılaştıkları babaları tarafından uzaktaki köyüne çağrılan, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenen üç kardeşin öyküsü.

Karaçelik, amcası Mazhar Candan’ın ölümünün bu filmi yapmasına temel etken olduğunu söylüyor.

Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter’in üstlendiği “Kelebekler”in Mart 2018’de Türkiye’de vizyona girmesi bekleniyor.