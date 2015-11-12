Kültür Bakanı Topçu, Abdullah Çatlı'nın mezarını ziyaret etti

Seçim hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan eski BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, devlet, siyaset ve mafya üçgenindeki karanlık ilişkileri ortaya çıkaran Susurluk kazasında ölen Bahçelievler katliamı sanıklarından Abdullah Çatlı’nın mezarını ziyaret etti. Topçu, eski Ülkü Ocakları yöneticisi olan ve gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın yurtdışına kaçırılmasında da kilit rol oynayan Çatlı ile 1970'li yıllarda tanıştığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Kapadokya bölgesinde incelemelerde bulunmak için Nevşehir’e giden Topçu, ilk olarak Çatlı’nın mezarına gidip dua etti. Ziyaretinin sebebini ‘vefa ve dinin gereği’ diyerek açıklayan Bakan Topçu, “Kabir ziyareti dinimizin ve vefanın bir gereğidir. Abdullah Çatlı, 70’li yıllarda tanıştığımız bir insan”diye konuştu.

Kabir ziyaretinin ardından Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın Nevşehir’deki evini ziyaret eden Topçu, valilikte yaptığı açıklamada Hristiyan dünyasını Noel tatillerini Türkiye’de geçirmeye davet etti.

Topçu şöyle konuştu:

“Buraya gelince göreceksiniz ki, Türk milletinin misafirperverliği sizi çok mutlu edecek. Gayet rahat olsunlar. Ülkelerindeki yazılanlara, çizilenlere, siyasetçilerinin söylediklerine itibar etmesinler. Türkiye’nin her ili kendi ülkelerindeki iller kadar güvenli ve güzeldir.”

Bahçelievler katliamı ve o yıllarda Abdullah Çatlı