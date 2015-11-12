T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kültür Bakanı Topçu, Abdullah Çatlı'nın mezarını ziyaret etti

Bakan Topçu, ziyaretinin sebebini 'vefa ve dinin gereği' diyerek açıkladı

12 Kasım 2015 14:46

Seçim hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan eski BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, devlet, siyaset ve mafya üçgenindeki karanlık ilişkileri ortaya çıkaran Susurluk kazasında ölen Bahçelievler katliamı sanıklarından Abdullah Çatlı’nın mezarını ziyaret etti. Topçu, eski Ülkü Ocakları yöneticisi olan ve gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın yurtdışına kaçırılmasında da kilit rol oynayan Çatlı ile 1970'li yıllarda tanıştığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Kapadokya bölgesinde incelemelerde bulunmak için Nevşehir’e giden Topçu, ilk olarak Çatlı’nın mezarına gidip dua etti. Ziyaretinin sebebini ‘vefa ve dinin gereği’ diyerek açıklayan Bakan Topçu, “Kabir ziyareti dinimizin ve vefanın bir gereğidir. Abdullah Çatlı, 70’li yıllarda tanıştığımız bir insan”diye konuştu.

Kabir ziyaretinin ardından Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın Nevşehir’deki evini ziyaret eden Topçu, valilikte yaptığı açıklamada Hristiyan dünyasını Noel tatillerini Türkiye’de geçirmeye davet etti.

Topçu şöyle konuştu:

“Buraya gelince göreceksiniz ki, Türk milletinin misafirperverliği sizi çok mutlu edecek. Gayet rahat olsunlar. Ülkelerindeki yazılanlara, çizilenlere, siyasetçilerinin söylediklerine itibar etmesinler. Türkiye’nin her ili kendi ülkelerindeki iller kadar güvenli ve güzeldir.”

Bahçelievler katliamı ve o yıllarda Abdullah Çatlı

 

 

ETİKETLER

kültür bakanıabdullah çatlımafya liderisusurlukmezarziyaretvefadinin gereğimafya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24