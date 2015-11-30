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Kültür Bakanı: Sedat Peker'e 'Dünya Türklüğü Hakanı' unvanı verilen etkinlikle ilgimiz yok

Afişlerinde Bakanlığın logosuna yer verilen etkinlikte, eski Kültür Bakanı Topçu da konuşma yapmıştı

01 Aralık 2015 20:13

Kültür Bakanı Mahir Ünal, organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve  Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan Sedat Peker'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri’nde "Türklük Hakanı" unvanı verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Ünal, 1 hafta önce görevi devreden eski Kültür Bakanı Yalçın Topçu'nun katıldığı ve sahne dekorunda Kültür Bakanlığı'nın logosuna yer veren etkinliğin, "Bakanlıkla bir ilgisi bulunmadığını" söyledi. 

 

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