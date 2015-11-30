Kültür Bakanı: Sedat Peker'e 'Dünya Türklüğü Hakanı' unvanı verilen etkinlikle ilgimiz yok

Kültür Bakanı Mahir Ünal, organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan Sedat Peker'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri’nde "Türklük Hakanı" unvanı verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Ünal, 1 hafta önce görevi devreden eski Kültür Bakanı Yalçın Topçu'nun katıldığı ve sahne dekorunda Kültür Bakanlığı'nın logosuna yer veren etkinliğin, "Bakanlıkla bir ilgisi bulunmadığını" söyledi.