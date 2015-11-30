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Sedat Peker'e 'Dünya Türklüğü Hakanı' unvanı verildi

Ödülün verildiği Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri, Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenleniyor

30 Kasım 2015 20:15

Organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve  Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan Sedat Peker'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri’nde "Türklük Hakanı" unvanı verildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Ataşehir'de Silence Hotel Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Uygur Türkleri, Yörük Türkmenler, Azerbaycan Türkleri, Kazak, Türkleri, Kırgız Türkleri ve diğer Türk boyları temsilcilerinin yanı sıra AKP'li isimler de katıldı.

Kurultayda Sedat Peker'e Türkmenlere yaptığı yardımlardan dolayı "Dünya Türklüğü Hakan'ı" unvanı verildi. Peker'e "Kağan" kıyafeti giyme töreni yapıldı.  

Dünya Karapapak Türkleri Birliği Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy da yaptığı konuşmada, "Yüreğimiz Bayırbucak Türkmenleri için onların selameti ve muzafferleri için dua ediyoruz. Yarın bize görev düşerse, genç yaşlı demeden devletimizin ve ordumuzun emrindeyiz'' dedi. 

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