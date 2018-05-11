Kültür Bakanı: Rus yarbayı burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz

Ardahan'da inşaat kazısında bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetsk'in Rusya iel Polonya arasında krize neden olmasına ilişkin olarak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “O kadar yıl mezarda çürümemiş adam müzede çürüyecek. Sonuçta biz burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz” dedi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Kurtulmuş ise iki ülke arasındaki bu sorunun aşılamaması nedeniyle müzede koruma altında tutulmaya devam edilen Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



“Şu ana kadar iki ülke arasında yürütülen temaslardan bir sonuç alınamadı. Bu sorun aşılamadığı için de cenaze müzede tutulmaya devam ediyor. O kadar yıl mezarda çürümemiş adam müzede çürüyecek, en üzücü yanı bu. Sonuçta görülüyor ki biz burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz. Çünkü ilanihaye müzede tutulamaz.”