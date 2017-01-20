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Kültür-Sanat

Kültür Bakanı Nabi Avcı: Rusya ile ortak dizi projesi yapacağız

Muhteşem Yüzyıl ve Kurt Seyit ve Şura dizileri Rusya'da en çok talep gören Türk dizileri arasına girmişti

20 Ocak 2017 15:22

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Rusya ile ortak dizi projesi yapılabileceğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Avcı, şunları kaydetti:

“Türk sineması iyi gidiyor. 2002'de 9 film çekilirken, geçen yıl 139 Türk filmi çekildi. Geçen yıl birçok filme 25 milyon lira destek vermişiz. Bu yıl destek 40 milyon lira olacak. Bu destek garanti belgesi yerine geçiyor. Desteklediğimiz filmlerin bir kısmı uluslararası yarışma ve festivallerde güzel sonuçlar alıyorlar. Türk seyircisi Avrupa ülkeleri arasında kendi sinemasını en çok izleyen seyircidir. Avrupa ülkeleri arasında sinemaya giden Türk vatandaşlarının yüzde 50'sinden fazlası, Türk filmlerini tercih ediyor. Kendi sinemasını tercih eden seyirciler bakımından Avrupa'da ilk sıradayız. Antalya'da Rus medyası ile yaptığımız toplantıda, Rusya'dan ortak dizi yapma teklifleri geldi. Biz de kendilerine aracılık edeceğimizi söyledik. Teklif çerçevesinde ilgilileri de zaman zaman buluşturuyoruz."

Türk dizileri Rusya’da büyük talep görüyor. Muhteşem Yüzyıl yayınlandığı dönemde Rusya’nın en çok talep gören Türk dizisi olmuştu.

Muhteşem Yüzyıl’dan sonra, Rusya'nın Domaşni televizyon kanalında her gün yayınlanan Kurt Seyit ve Şura (Aleksandra) da geniş hayran kitlesine ulaşmıştı.

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