Kültür Bakanı Kurtulmuş'tan AKM açıklaması: Herkesin iftihar edeceği bir proje olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne yapılacak projenin hazırlık safhasında olduğunu ve bütün değerlendirmelerin devam ettiğini belirterek, "Bazı projelerde maalesef kısa süre içerisinde lüzumsuz, hatta işin kendisiyle ilgili değil politik kamplaşmaların içerisinde oluyoruz. Bunun geçmişte çok örneği oldu. Bizim gayemiz AKM'yi böyle bir sürece getirmemektir. Herkesin iftihar edeceği kültürel bir proje olacak" diye konuştu.



Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla medya kuruluşlarının kültür-sanat editörleriyle bir araya geldi.



Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nde kamuoyunun iftiharla karşılayacağı çok büyük bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Herkesin gurur duyacağı bir proje olacağını vurgulayan Kurtulmuş, projenin detaylarını ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Bakan Kurtulmuş, "Hem fonksiyonelliği hem binanın mimari değeri bakımından hem binadaki kültür çalışmalarının gücü bakımından şunu çok açık söyleyebilirim ki Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin uluslararası alanda da övüneceği büyük projelerden birisi olacak. Bunun için gayretle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş, AKM projesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. AKM projesinin yapımına ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceğine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "Şu aşamada detaylarını vermemizin doğru olmadığı kanaatindeyim. Projenin detayları henüz netleşmediği için süreç başlamamamıştır. İhalesi ortaya çıktığında net bir takvim ortaya çıkacaktır. Orada çok uzun yıllar vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde o projeyi tamamlayacağız" diye yanıt verdi.





"Herkesin iftihar edeceği bir proje olacak"



AKM'nin yeni projesinin kim tarafından yapılacağıyla ilgili bir soruya Kurtulmuş, şöyle yanıt verdi:



"Sürecin netleşmesini bekliyoruz. Şu aşamada proje öncesindeki hazırlık safhasında bütün değerlendirmeler devam ediyor. Mühim olan burada projeyi kimin yaptığı değil doğru bir projenin hayata geçirilmesi meselesidir. Sonuç çıktığında bunların hukuki süreci de dahil bunları detaylı paylaşacağız. Bazı projelerde maalesef kısa süre içerisinde lüzumsuz, hatta işin kendisiyle ilgili değil politik kamplaşmaların içerisinde oluyoruz. Bunun geçmişte çok örneği oldu. Bizim gayemiz AKM'yi böyle bir sürece getirmemektir. Herkesin iftihar edeceği kültürel bir proje olacak. Gelecek nesillere aktaracağımız Türkiye'nin önemli kültür miraslarından birisi olacak. Dolayısıyla hatanın sıfıra yakın olmasını temin etmemiz lazım. Bunun için önce hazırlıklarımızı güçlü bir şekilde tamamlayacağız, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."



Bir gazeteci , Bakan Kurtulmuş'a AKM'deki plan değişikliğiyle ilgili bakanlığın bir teklifi olduğunu ve bu değişikliğin Koruma Kurulu'nun gündeminde olduğunu hatırlatarak, tescilli bir yapı olan AKM'de yıkımın nasıl yapılacağını ve bu konunun nasıl aşılacağını sordu. Kurtulmuş, "Buradaki proje doğru yapılıp uzun süre beklememelidir. Bunu en kısa süre içerisinde halledeceğiz. Çünkü AKM çok uzun yıllardır tartıştığımız bir konu. Mühim olan doğru işi yapmak. Teknik konuları süreç yönetimiyle birlikte titiz bir şekilde yürütürsek inşallah problemsiz bir şekilde bunları aşarız" şeklinde yanıt verdi.