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Eğitim

Kültür Bakanı: İmam hatip okulları milletin eğitime müdahalesidir, bir halk hareketidir!

Bakan Nabi Avcı, Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü için düzenlenen törende konuştu

26 Aralık 2016 23:56

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İmam hatip okulları özünde milletin eğitime müdahalesidir, bir halk hareketidir"​ dedi.

Daha önceden Milli Eğitim Bakanlığı da yapan Nabi Avcı, Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten için düzenlenen ödül töreninde konuştu. 

Yeni Şafak’ın haberine göre, törende konuşan Bakan Nabi Avcı, "İmam Hatip okulları özünde milletin eğitime müdahalesidir, bir halk hareketidir" dedi.

"Daha fazla imam hatip lisesi açacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, "Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız" demişti.

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