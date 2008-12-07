Kültür Bakanı Günay'ı çıldırtan diyalog!

Bakan Ertuğrul Günay, Ordu'da kendisini karşılamaya gelmeyen Vali'yi sordu. Vali yardımcısından gelen yanıta çok kızdı.



Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından Fatsa'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Anlayan'ı ziyaret etti. İlçedeki tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi alan Bakan Günay, ilçe merkezinde otogar karşısına yapılan kültür merkezi projesini inceledi. Projeyi beğenen Bakan Günay, otogarın kaldırılarak kent dışına taşınmasını istedi. Bakan Günay, Başkan Anlayan'dan turizme açılması planlanan Çıngırt Mağarası ve Gaga Gölü ile ilgili bilgi aldı.



Daha sonra Perşembe İlçesi'nde incelemeler yapan Bakan Günay, ardından Ordu'ya gitti. İl girişinde Güzelyalı Mahallesi'nde Vali Yardımcısı Mehmet Turan Çuhadar ve İl Emniyet Müdürü Ali Ton tarafından karşılandı. Karşılama sırasında Ordu Valisi Ali Kaban'ı göremeyen Bakan Günay, Vali Yardımcısı Çuhadar'a, “Vali bey nerede?” diye sordu.



Ardından Bakan ile Vali Vekili Çuhadar arasında şu diyalog yaşandı:



-Günay: Vali nerede?



-Çuhadar: Yurtdışında



-Günay: Nerede?



-Çuhadar: Bilemiyorum.



-Günay: Ne demek bilemiyorum



-Çuhadar: Yurtdışına gitti efendim kardeşinin yanına



-Günay: Yazılı bilgi istiyorum nerede olduğuyla ilgili. Size mi vekalet verdiler?



-Çuhadar: Yurtdışındaydım. Vali Vekilinden vekalet aldım



-Günay: Vali Vekili?



-Çuhadar: Adem Yılmaz. O da izne ayrıldı



-Günay: Siz 3. Vekilsiniz. Saat 11'den beri hiçbirinizden haberim yok. 60 ilde böylesini görmedim. Bakan ile girdiğinde ya Vali ya da yardımcısı karşılar.



Bakan Günay, ardından AKP il başkanlığına gitti. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay daha sonra Belediye Başkanı DSP'li Seyit Torun'u ziyaret etti. Diğer taraftan Vali Ali Kaban'ın ülke dışına çıktığı için yerine vekil olarak Adem Yılmaz'ın baktığı belirtildi. Bakan Günay geceyi Ordu'da geçirdi.

