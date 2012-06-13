Kültür Bakanı Günay: Çamlıca'ya cami projesi yok

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çamlıca'ya cami yapılması konusunda herhangi bir projenin olmadığını açıkladı. Başbakan Erdoğan ise, Çamlıca Tepesi'ne dev bir cami yapılacağını söylemişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı

Günay, "Şu anda Çamlıca’ya cami projesi yok. Sadece fikir tartışması yapıldı. Ama bize ve belediyeye veya başka bir kuruma gelmiş bir proje yok. Mütedeyyin çevreler dahil olmak üzere insansız bir mekana cami yapmanın çok da ihtiyaca ve bizim inancımıza uygun olmadığı konusunda eleştiriler oldu. Sanıyorum bu eleştiriler ışığında yol alınacak. Şu anda somut bir proje yok" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, Çamlıca Tepesi'ne dev bir cami yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Bu dev cami, İstanbul'un her yerinden görülecek şekilde dizayn edildi. İnşallah Üsküdar'ın camlarında artık farklı yansımalar olacak" demişti.

'Sinema kanunu yapacağız'

Sinema sektörünün bütün taraflarıyla kanun tasarısı üzerinde çalıştıklarını belirten Günay, "Umut ediyorum ki bu yasama dönemi sona ermeden bu tasarıyı Bakanlar Kurulu’na getirebileceğim, gelecek dönem yasalaşması için önemli bir yol kat etmiş olacağız. Arkadaşlar bir süredir görüşlerini söylüyorlar, olumlu karşılanan bir çalışma. 2005’te çıkan bir destek kanunu vardı. Sektörü daha geniş kapsayan Türkiye Sinema Kanunu yapmayı düşünüyoruz. Destek konularını da biraz daha ihtisaslaşmaya çalışıyoruz. Ortak yapımlarla ilgili destek imkanı yoktu" dedi.

Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden Japonlarla Azerilerle bazı ülkelerle ortak tarihi film yapımı konusunda elimiz kolumuz bağlıydı. Hem kendi yapım hem de uluslararası yapımlarda destek kapısını açan bir çalışma yapıyoruz. Yürümeyen bir Danışma Kurulu vardı. Türkiye Sineması Strateji Kurulu oluşturmayı hedefliyoruz. Her yıl en az bir kez toplanacak. Sektörün bütün taraflarını içerecek. Bir vizyon saptama toplantısı yapılacaktır. Geri ödemeler konusunda sinema sektörünü bazı haksız belgeler üretmeye zorlayan bir süreç var. Bunu ortadan kaldıracak ve daha gerçekçi bir geri ödeme süreci getirecek, geri ödeme yükümlülüğünü hafifletecek bir çalışma düşünüyoruz. 2005 yılında bu yasa çıkarken Türkiye sineması çok emekleme döneminde bile değildi, doğum sancıları çekiyordu. 10’un altında film üretiyorduk, yerli film seyircimiz 5 binin altındaydı. Yerli film seyircimiz 20 milyonun üzerine çıktı. Film sayısı 60-70’lere çıkabildi, önemli ödüller almaya başladı."

Telif hakları

Günay, telif hakları konusundaki bir soru üzerine ise “27 Haziran’da telif hakları konusunda bir çalıştay yapacağız. Düzenlemeyi eş zamanlı olarak önce Bakanlar Kurulu’na sonra da Meclis’e götürmeye çalışacağız” diye konuştu.

'Tiyatrocuları emekliliğe özendireceğiz'

Bakan Günay, tartışmalar yaratan tiyatro düzenlemesiyle ilgili olarak, “Sanat alanlarında çalışanların memur rehavetinden çıkarak daha verimli olacağı, daha yeteneklerinin, performanslarının öne çıkacağı bir düzen içinde çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Emekliliği gelmiş arkadaşlarımızı emekliliğe özendirecek, daha sonra da yeteneği ve performansı öne çıkaran bir düzen yapmaya çalışıyoruz. Katiyen halka sanat götürmek konusunda geri adım atmayacağız. Daha kitleselleşmiş bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Özel sanat girişimlerini özendirmeye çalışıyoruz” dedi.

'Yargı hayatın hızına yetişemiyor'

Sulukule’de yargının verdiği iptal kararına itiraz edeceklerini belirten Günay, “Sulukule’de 2007’de alınmış bir kurul kararının iptaline karar verilmiş. Gecikmiş adalet adalet değildir anlayışının örneğini yaşıyoruz. 15 gün sonra kura çekilişi yapılacaktı. Yeni karar ışığında itirazımızı yapacağız. Yeni bir plan, yeni bir kurul kararı oluşturmaya çalışacağız. Eskisinden daha iyi çevresel ve kentsel düzenleme yapıldı. Hem geleneksel dokunun bazı özellikleri orada yaşayacak, hem de insanlar daha insani mekanlarda yaşayacaklar. Yargı bazen hayatın hızına yetişemiyor” dedi.