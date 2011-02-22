Kültür Bakanı Günay: Bakan olmayabilirim!

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, seçimden sonra bakanlığı bırakabileceğinin sinyalini verdi. Günay, ''Belki Kültür Bakanı değişebilir'' dedi.



Günay, “Turizm Ödülleri” ödül töreninde şunları söyledi:



“Bu toplantı bu yasama döneminde sizinle bu ölçülerde karşılaşacağımız son toplantıdır. Bildiğiniz üzere ülkemizde Haziran ayında bir seçim var. Haziran ayından sonra Türkiye'de iktidar değişmeyecek gibi görünse de belki Kültür ve Turizm Bakanı değişir. O yüzden bu toplantıyı kendim için de turizmin önde gelen bir meslek gurubuna hesap verme toplantısı kabul ediyorum.”





