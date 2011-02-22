T24 LogoT24 Logo
Politika

Kültür Bakanı Günay: Bakan olmayabilirim!

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, seçimden sonra bakanlığı bırakabileceğinin sinyalini verdi.

22 Şubat 2011 02:00

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, seçimden sonra bakanlığı bırakabileceğinin sinyalini verdi. Günay, ''Belki Kültür Bakanı değişebilir'' dedi.

Günay, “Turizm Ödülleri” ödül töreninde şunları söyledi:

“Bu toplantı bu yasama döneminde sizinle bu ölçülerde karşılaşacağımız son toplantıdır. Bildiğiniz üzere ülkemizde Haziran ayında bir seçim var. Haziran ayından sonra Türkiye'de iktidar değişmeyecek gibi görünse de belki Kültür ve Turizm Bakanı değişir. O yüzden bu toplantıyı kendim için de turizmin önde gelen bir meslek gurubuna hesap verme toplantısı kabul ediyorum.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24