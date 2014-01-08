Kültür Bakanı Çelik’ten Türk sinemasının 'Top 7'si

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk sinemasının 100’üncü yılı nedeniyle yabancı konuklara verilmek üzere prestij bir DVD seti hazırladı. Sette Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in “Türk sinemasının 7 önemli yapıtı” dediği filmler yer alıyor.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay döneminde başlayan prestij DVD seti projesini Bakan Çelik de devam ettirdi.

Her yıl Bakanlığın özellikle yabancı üst düzey konuklarına armağan etmek üzere hazırladığı set, bu yıl İngilizce olarak “Türk sinemasının 100. yılı” yazılı özel bir logoyla hazırlandı.

Yedi filmin bulunduğu sette sırasıyla şu şekilde;

Memduh Ün’ün 'Üç Arkadaş'

İsmail Güneş’in ‘Ateşin Düştüğü Yer’

Seyfi Teoman’ın ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz’

Yavuz Turgul’un ‘Eşkiya’

Ahmet Uluçay’ın ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’

Yılmaz Erdoğan’ın ‘Neşeli Hayat’

Mahsun Kırmızıgül’ün ‘New York’ta Beş Minare’

