Kültür Bakanı: AKM yıkılacak, yenisi yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Taksim’deki AKM binasının ömrünü tamamladığının raporlarla kesinleştiğini ve yıkımın gerçekleşeceğini söyledi. Bakan Avcı, bulunduğu alana eskisinden daha kullanışlı, içinde büyük bir opera salonunun da yer alacağı daha büyük bir bina yapılacağını açıkladı.

Habertürk'ten Mehmet Açar'ın haberine göre, Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Konyalı Lokantası’nda gazetelerin kültür-sanat muhabirleri ve editörleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi, sorularını yanıtladı. İstanbul Taksim’deki AKM binasının ömrünü tamamladığının raporlarla kesinleştiğini ve yıkımın gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Avcı, bulunduğu alana eskisinden daha kullanışlı, içinde büyük bir opera salonunun da yer alacağı daha büyük bir bina yapılacağını açıkladı. Bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve epey yol alındığını belirten Avcı, gelişmelerin yakın bir zamanda basınla da paylaşılacağını ifade etti.

Devlet Tiyatroları'nın özelleştirilmesi

Nabi Avcı’ya yemek sırasında ‘devlet opera, bale ve tiyatrolarının özelleştirilmesi’ konusunda önümüzdeki dönemde bir gelişme olup olmayacağı da soruldu. Avcı, bu konuda açıklama yapmaktan kaçınmasına rağmen, bakanlıkta bir çalışma yürütüldüğünü saklamaya gerek görmedi. Yeni yasa ve düzenlemelerin tiyatrocular ve sanatçılarla birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünen Avcı, devletin tiyatro, opera ve bale alanındaki gelenek ve birikiminin saygıyla korunmasına özen gösterileceğini özellikle vurguladı. Sanatın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğine inandığını dile getiren Avcı, “Devlet Tiyatroları olmasa, mesela Tanpınar’ın ‘Huzur’unu sahnede görmemiz belki hiç mümkün olmazdı” diye konuştu.

Avusturyalı arkeologlar geri dönmeyebilir

Bakan Avcı’ya, Avusturyalı arkeologların Efes kazıları başta olmak üzere Türkiye’de sürdürdüğü çalışmaların iki ülke arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle durdurulmasının ardından, önümüzdeki dönemde Efes’te nasıl bir yol izleneceği de soruldu. Avcı, kazı çalışmalarının bundan böyle sadece Türk arkeologlar tarafından sürdürülmesi yönünde bir karar alabileceklerini kaydetti.