-KÜLTÜR A.Ş'YE ULUSLARARASI ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Editorial Ofice ve Ticaret Liderleri Kulübü'nün ''36. Uluslararası Turizm, Otel ve Catering Endüstri Ödülü''nü kazandı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan, İBB Kültür A.Ş'nin İstanbul'un tanıtımına hizmet etmek amacıyla organizasyonlar, prestij kitap yayımcılığı, müze işletmeciliği, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kitap fuarlarının yanı sıra kültürel etkinlik, panel ve seminerler düzenlediğini söyledi. 1950 yılından bu yana yayıncılık sektöründe önemli bir zemin oluşturan Editorial Ofice'nin pek çok alanda yapılan faaliyetleri değerlendirmek, prestijli çalışmalara imza atan şirketleri uluslararası sektöre taşıyıp faaliyet alanlarını artırmak için 1958'de Ticaret Liderleri Kulübü'nü kurduğunu anlatan Bayhan, şöyle konuştu: ''Editorial Ofice ve Ticaret Liderleri Kulübü, 120 ülkeden 1400 seçici özelliğe sahip üyesinin periyodik ve yazılı müzakereleri sonucu ödül kazanan şirketleri belirliyor. Bu yıl da yaptığımız başarılı çalışmalar sonucunda 36. Uluslararası Turizm, Otel ve Catering Endüstri Ödülü'ne Kültür A.Ş. layık görüldü. Seçici komitenin belirlediği ödül, 19 Ocak'ta Madrid'de düzenlenecek törenle Kültür A.Ş'ye verilecek.'' İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) başkanlığına seçildiğini hatırlatan Bayhan, kazandıkları başarının da bununla paralel olduğunu ifade etti. -''KİTAPLARIMIZI EN ÇOK AVRUPALILAR TALEP EDİYOR''- Uluslararası dillere önem verdiklerini, bu nedenle İstanbul'u tanıtan belgesellerin bir çok dile çevrildiğini anlatan Bayhan, bu kapsamda özellikle İstanbul'daki müzelerin en fazla turist çeken müzeler olduğunu, Türkiye genelinde müze ziyareti yüzde 8'lerdeyken İstanbul'da yüzde 30'lara ulaştığını belirtti. Kitaplar sanal ortamda satışa sunulduğu için dünyanın her tarafına ulaştığını bildiren Bayhan, ''Ancak bunun yanında ziyaretçi sayılarının çok olduğu Avrupa, Amerika, Rusya ve Orta Doğu başta olmak üzere buralardaki ülkelerden gelen insanlar, İstanbul'u gezdikçe kitap alıyor. Kadıköy ve İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un en işlek caddesi üzerinde kitapçılarımız var. Buralardan kitaplara ulaşmak çok rahat oluyor. Kitaplarımızı en çok Avrupalılar talep ediyor'' dedi.