“Kültepe Ekonomi Zirvesi” 3 Şubat'ta Kayseri'de düzenlenecek

İstanbul, 1 Şubat (DHA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) girişimiyle düzenlenen “Kültepe Ekonomi Zirvesi” 3 Şubat 2018 Cumartesi günü Kayseri’de düzenlenecek.

Kültepe Ekonomi Zirvesi; Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanlığı müsteşarları, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Himmet Karadağ, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanları, Aselsan, Roketsan, Aspilsan Yöneticileri, bazı ülkelerin Büyükelçileri, ticari ataşeleri, ülke genelinde ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firma temsilcileri, İstanbul, Mersin, Adana Ticaret Odası yetkilileri, Türkiye-Çin İş Konseyi, DEİK, TOBB gibi ekonomiye yön veren ve ülke genelinde 45 ilden gelecek olan iş adamları katılımı ile gerçekleşecek.

ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, ekonomi zirvesinin tarihsel olarak Anadolu\'nun ilk ticaret merkezi olan “Kültepe” ismi ile gerçekleştireceklerini belirtti.

Özcan, “İlk yazılı veresiye defterleri, çek senet evrakları, envanter defterleri gibi kayaya yazılmış eserler; Kültepe’nin dünyanın ilk ticaret şehri olduğunu göstermektedir. Böylesine önemli bir geçmişe sahip olan Kültepe Kaniş Karum UNESCO tarafından tescillenmiş olup ‘Dünya tarihinin en eski ticaret ve ekonomi şehridir.’ Bizler de ASKON olarak Kültepe Ekonomi Zirvesi ile şehrin ve ülkenin ekonomik tanıtımına katkı sağlamak istedik. Projemizin özü ‘Yerli ve Milli bir ekonomik forum’ oluşturmaktır dedi ve ekledi; “Bu zirve özelde şehrimizin genelde ise ülkemizin ortak bir değeri olacaktır”.

Dört oturumdan oluşacak “Kültepe Ekonomi Zirvesi”ni geleneksel olarak her sene düzenlemek istediklerini vurgulayan Özcan, “ilkini 3 Şubat 2018 Cumartesi günü Kayseri’de bir otelde düzenleyecek olduğumuz ekonomi zirvesi sayesinde Kayseri’nin de Türkiye vitrininde önemli bir konuma kavuşacağını söyledi forumun Kayseri ekonomisine ve tanıtımına olumlu katkılar sağlayacağını belirtti.

Ekonomik forumda gerçekleşecek oturumlar arasında Türkiye Ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemi, Milli Savunma Sanayisinde yaşanan gelişmeler, İpek Yolu Ticari fırsatları ve Türkiye’de perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceği yer alıyor.

“Kültepe Ekonomi Zirvesi”nin dünyanın ve ülkemizin adalet temellerinin yeniden şekillendirilmesi için zenginlikler üreten, ticari ve milli şuuru geliştiren, ekonomide ahlak ilkelerini hedefleyen, etkin bir zirvenin ilk adımı olacağını belirten Özcan, programın aynı zamanda rekabet gücünü arttıracağını ve haksızlıkların giderilmesi, iktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesi gibi konulara katkıda bulunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Özcan, projenin sağlayacağı katkıları şu şekilde sıraladı:

• Türkiye\'nin hedeflerinin, stratejik planlarının, politikalarının, mevzuatlarının, uygulamalarının yanı sıra potansiyel pazarları, sektörleri ve konjonktürel gelişmeleri, yerel ve küresel ekonomik gelişmeleri analiz etmek,

• Ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak,

• Ar-Ge\'yi, kaliteyi, objektifliği, kuralların hâkimiyetini, çevre bilincini, paydaşların memnuniyetini ve sürekli gelişimi kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmek için rehberlik yapmak,

• Kuruluşların kurumsal altyapısının güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, iş etik kurallarının benimsenmesi konularında destek vermek ve rehberlik yapmak,

• Kuruluşların ve müteşebbislerin gelişimlerine asiste edecek ve performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmek,

• Ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermek,

• Demokrasi, insan hakları, tüketici hakları ilkelerinin ülkemizde tam geçerlilik kazanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

• Serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

• Ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,

• Teknoloji geliştirenle, yatırımcıyla, üreticiyle, proje sahibini bir araya getirerek yeni istihdamların, iş alanlarının ve pazarların yaratılmasına katkıda bulunmak.

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