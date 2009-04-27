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Kültür-Sanat

Kült film Videodrome yeniden çekiliyor

Universal Pictures, 1983 tarihli David Cronenberg filmi 'Videodrome’u yeniden çekmeye hazırlanıyor.

27 Nisan 2009 03:00

Universal Pictures, 1983 tarihli David Cronenberg filmi ‘Videodrome’u yeniden çekmeye hazırlanıyor.

Ehren Kruger'in senaryoya imza atacağı ve yapımına katkıda bulunacağı açıklandı.

Projenin orijinal filmin konseptini güncelleyeceği söyleniyor. Yönetmen veya oyuncu kadrosu konusunda ise henüz bir açıklama yok.

Videodrome'da küçük çaplı TV yapımcısı Max Renn, kaynağı belirsiz bir seks ve şiddet kanalının, gizemli bir kadının ve bir medya uzmanının yaşamına girmesiyle kendi kanalları arasında ürkütücü bir gezintiye çıkıyor.

Erken dönem Cronenberg filmlerinin doruğu olan yapım, Marshall McLuhan, snuff dedikoduları ve doğmakta olan video kültürü üzerine hazırlanmış katıksız bir Cronenberg filmi.

Filmin az bilinen ilham kaynağı ise 40'larda TV programlarının beyinde tömöre yol açtığı şeklindeki Amerikan dedikodularıydı.

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