Kulp kırsalında, PKK'nın silah ve mühimmat dolu sığınakları bulundu

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesi kırsalında, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında; terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı, 2 odası ve mutfağı olan 2 sığınak tespit edildi. Sığınakların içinde; anti tank roketatar mühimmatı, 250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 5\'i infilaklı ve 3\'ü elektrikli olmak üzere 8 fitil ile çok sayıda gıda ve yaşam malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, dün saat 05.30\'da başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Aktaş- 12 Özel Birlik Operasyonu\'nun saat 21.00\'de başarıyla tamamlandığı belirtildi. Operasyonda kapsamında, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının Kulp ilçesi kırsalında arazi araması yaptığı kaydedildi. Bu aramalarda; terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı, 2 odası ile mutfağı olan ve içinde mühimmat ile patlayıcı ele geçirilen 2 sığınak tespit edildiği belirtildi. Valiliğin operasyona ilişkin açıklaması şöyle:

\"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 05.30\'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit J. Uzm. Çvş. Adem Aktaş-12 özel birlik operasyonu, aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1\'i 45 m2 büyüklüğünde, 2 oda ve 1 mutfaktan oluşan sığınak olmak üzere toplam 3 dolu kış sığınağı ve 1 adet avcı boy çukuru tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. İcra edilen temas araması faaliyetleri neticesinde ele geçirilen sığınaklar ve toprağa gömülü vaziyette bulunan jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet anti tank roketatar mühimmatı, 250 kg amonyum nitrat patlayıcı, 5 adet infilaklı fitil, 3 adet elektrikli fünye, 1 adet akü iç plaka bloğu, 320 adet büyük boy pil, 1 adet 4\'lü pil bloğu, 14 adet kalem pil, 1 adet anahtarlık tipi uzaktan kumanda, 400 metre kablo, 10 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 1 adet tüp başlığı, 17 adet silikon, 6 takım terörist kıyafeti, 25 çift mekap ayakkabı, 1 adet panço, 1 adet sırt çantası, 9 adet puşi, 16 çift eldiven, 1 adet yarım parmak deri eldiven, 50 adet fanila, 1 çift bot, 29 çift çorap, 1 adet bayan şalı, 1 çift mest, 10 kg bulgur, 6 kg salça, 5 paket maya, 6 kg tuz, 19 kg zeytinyağı, 220 kg ayçiçek yağı, 25 kg vita yağı, 2 kg zeytin, 3 kavanoz reçel, 2 adet meyve suyu, 18 adet kalıp sabun, 10 kg kuru soğan, 10 kg patates, 10 kg helva, 1 adet kolonya, 1 adet 4 gözlü gazlı ocak, 1 adet düdüklü tencere, 100 adet 3x50 mm ebatında çivi, 100 metre halat, 5 torba kına, 3 adet koli bandı, 1 top streç, 1 adet enjektör, muhtelif giyim malzemeleri ve çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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