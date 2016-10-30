Külliye'de 'Genelkurmay Başkanı' selfiesi

Gazeteci Ceren Kenar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda 'selfie' çektirdi.
Fotoğrafta, 'Balyoz darbe planı' haberlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski Taraf Yazı İşleri Müdürü, Türkiye yazarı Yıldıray Oğur da yer aldı.
Akar ile çekildiği 'selfie'yi sosyal medya hesabında paylaşan Kenar, fotoğrafa "Genelkurmay Başkanı'nın selfie çektirme ısrarını kıramadık" notunu düştü.