"Külliye'de dans istemiyoruz" tepkisine cevap: AKP'li belediye döneminde mini etekli defile yapıldı

AKP'li kadınların kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde tango, çaça, hint ve modern dans gösterisi yapılmasına tepki gösterip eleştirdiği CHP'li Odunpazarı Belediyesi, AKP döneminde külliyede mini etek giyen genç kızların katıldığı defile fotoğraflarını basın kuruluşlarına gönderdi

Odunpazarı Belediyesi, Uluslararası Ahşap Heykel Festivali etkinlikleri kapsamında geçen 24 Mayıs’ta kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Kurşunlu Külliyesi’nde farklı yörelerden folklor oyunları, çaça, tango, Hint ve modern dans gösterisi gerçekleştirdi. Külliyedeki dans gösterilerine AKP'li kadınlar tepki gösterdi.

"Odunpazarı Belediyesi Atatürkçü çağdaş düşünceyi yaşatan bir belediyedir"

DHA'nın haberine göre; Odunpazarı Belediyesi bugün basın kuruluşlarına AKP'li Belediye Başkanı Burhan Sakallı’nın görevde olduğu dönemde Kurşunlu Külliyesi’nde mini etek giyen genç kızların katıldığı defilenin fotoğraflarını gönderdi.



Belediyenin yazılı açıklamasında da şöyle denildi: "AKP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları tarafından belediyemiz ve Belediye Başkanımız aleyhinde çirkin bir üslubun kullanıldığı bir açıklama yapılmıştır.

Kin ve nefretle yapılan bu çirkin açıklamaya karşılık şunu söyleyebiliriz ki: Odunpazarı Belediyesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü ve bağımsızlığını, Atatürkçü çağdaş düşünceyi, laikliği, demokrasiyi, sosyal hakları, hukukun üstünlüğünü ve bilimi, bedeli ne olursa olsun savunan, koruyan ve yaşatan bir belediyedir."