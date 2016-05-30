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Kültür-Sanat

AKP'li kadınlardan 'Külliye'de dans, tango, çaça' istemiyoruz eylemi

Kurşunlu Külliyesi’nde düzenlenen dans gösterisini AKP’li kadınlar, milli ve manevi değerlere ihanet olarak tanımladı

30 Mayıs 2016 21:10

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nce, Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında Kurşunlu Külliyesi’nde düzenlenen dans gösterisine AKP’li İlçe Kadın Kolları üyeleri, “Bir daha külliyede dansa, tangoya, çaçaya asla ama asla müsaade etmeyeceğiz” sözleriyle tepki gösterdi

DHA’nın haberine göre; 24 Mayıs’ta kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Kurşunlu Külliyesi’nde dans gösterisi gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi dans ekipleri farklı yörelerden folklor oyunları, çaça, tango, Hint ve modern dans gösterisi sundu.

AKP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları üyesi kadınlar bugün Kurşunlu Külliyesi önünde toplandı. Kadınlar ellerinde “Külliye'de tango istemiyoruz”, “Odunpazarı Odunpazarı olalı böyle zulüm görmedi” yazılı dövizler taşıdı.

AKP Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır eylemde şöyle konuştu:

“Bugün kültüre değer verdiğini söyleyen Kazım Kurt, göreve geldiği ilk günlerde 75 lira için bizim kültürümüze ait olan mehter takımını kaldırmıştır, 600 yıllık ecdadımızın emaneti olan Odunpazarı Külliyesinde tango ve dans adı altında yine bizim milli ve manevi değerlerimize ihanet etmiştir. 600 yıl önce Mimar Sinan'ın çırağı Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılan ve bizim maneviyatımızı barındıran Kurşunlu Külliyesi içinde maneviyatımıza hakaret içerikli çaça, tango, Hint ve modern dans gösterileri yapılmasını istemiyoruz. Ecdadımızın arkasından hayır dua eden Odunpazarı’nın gönül dünyasını inşa eden bu kadınlar, size bir daha bizim külliyemizde, bizim camimizde İtalya’nın, Fransa’nın, İspanya’nın kültürünü getirip, bizim kültürümüze dayatmanıza asla ve asla izin vermeyecek. Külliyede çaça, külliyede tango, külliyede Hint dansları istemiyoruz.”

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