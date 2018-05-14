Külliye inşaatında çökme: 6 yaralı (2) - Yeniden

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, yapımı süren 11 Nisan Külliyesi\'nin kubbesine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Molozların altında kalan 6 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Bamyasuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan ve Osmanlı ile Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılması planlanan 11 Nisan Külliyesi\'nin kubbesine çakılan tahta kalıplara beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yıkılan kubbede çalışan 6 işçi, molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.Molozların altından çıkarılan 6 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan çökmenin meydana geldiği külliye çevresindeki yolları trafiğe kapatan ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı. Çökmenin, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle betonların kurumaması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.



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