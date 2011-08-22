Küllerin üzerinde mola



T24 - Milas'taki yangını söndüren işçiler hiç dinlenmeden Datça'daki yangına koştu. 28 saat aralıksız çalışarak alevleri bir kez daha yenen isimsiz kahramanlar yorgun düşünce küllerin üzerinde dinlendiler.







Vatan'ın haberine göre, Datça’ya bağlı Sındı Köyü Örencik Mevkii’ndeki sarp ve dağlık arazide kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda, önceki gece saat 23.30 sıralarında yangın başladı. Köylülerden gelen ihbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.





Yangının ilk çıktığı dakikalarda etkili olan rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Karanlık nedeniyle yapılamayan havadan müdahaleye, ancak dün saat 06.30 sıralarında başlandı. Yaklaşık bin 200 metre yüksekte başlayan yangının sarp ve dağlık alanda olması karadan müdahaleyi güçleştirdi.





Söndürme çalışmalarına katılan Marmaris Orman İşletme Müdürü Özkan Şahin, “Yangının enerji nakil hatlarının sürtünmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz, ancak bunu kesinleştiremedik. Rüzgarın olmayışı ve arkadaşlarımızın 28 saat süren özverili çalışmaları daha büyük alanlara yayılabilecek yangının 6 hektarda kalmasını sağladı” dedi.





Ters esen rüzgar faciayı önledi





Büyük bir tehlike atlatıldığını vurgulayan Şahin, rüzgarın askeri mühimmat deposunun ters istikametinde ve hafif şiddetle esmesinin büyük bir şans olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Bölgenin sarp ve dağlık arazide olması nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapıldı. Rüzgarın askeri mühimmat deposunun ters yönüne doğru esmesi ise büyük şans, aksi halde ciddi bir patlama yaşanabilirdi” diye konuştu.





Dün saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınan yangına 5 helikopter, 2 uçak, 6 dozer, 45 arazöz, 16 teknik eleman, 9 ilk müdahale aracı, 320 orman işçisi ve çok sayıda köylü müdahale etti. Yangında 6 hektar orman alanı zarar gördü.





Datça Orman İşletme Şefi Ertan Kılcı, “Dün saat 23.30’da başlayan yangın bugün saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları halen sürüyor. En büyük şansımız rüzgarın olmaması, normalde Datça rüzgarıyla ünlüdür, ancak şu an havada rüzgar yok. Eğer rüzgar olsaydı kızılçamlarla kaplı ormanlık alan tamamen kül olurdu” diye konuştu.





Küllerin arasında dinlendiler





Milas’ta önceki gün çıkan orman yangınını söndürdükten sonra soğutma çalışması yapan ve Datça’da orman yangını çıkmasının ardından karayoluyla bölgeye ulaşan orman işçileri yaklaşık 28 saattir alevlerle mücadele etti. Gece boyunca alevlerle mücadele ederek yorgun düşen işçilerden bazıları, yanan ormanlık alanların yakınında uyuya kaldı.





Kışın 1800 yazın 3500 lira alıyorlar





Türkiye genelinde çalışan yaklaşık 10 bin orman işçimiz bulunuyor. Bunlara ilk müdahale işçileri deniliyor. Ancak Türkiye gibi 4’te 3’ü orman olan bir Ülkede bu rakam yetersiz kalıyor. Bu işçiler Mayıs ayında orman arazisine çıkarak 6 gün 24 saat çalışıyor. Sadece haftada bir gün izinleri var. Acnak onda da ormandan çıkmak saatler aldığı için ormandan ayrılmıyorlar. 6 ay aralıksız çalışıyorlar. Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile birlikte büyük ölüm tehlikeleri atlatıyorlar. Son 10 yılda 100 civarında orman işçisi yangınlarda hayatını kaybetti. İşçilerin yaz aylarında maaşları 3500 TL’ yi buluyor. Tabi kış aylarında bu ücret 1800 ile 2000 bin TL arasında değişiyor.





Kıyafetleri var ancak giymiyorlar





Türkiye’deki orman işçilerinin kıyafetlerinin ve malzemelerinin Avrupa standartlarında üretildiğini belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “İşçilerimizin yangına dayanaklı elbiseleri bulunmakta. Ancak 3 bin santigrat derecede çalışan işçiler bu kalın kıyafetleri tüm ikazlarımıza rağmen giymek istemiyorlar. İşçilerin kendilerine verilen sarı tişört ve ısıya dayanıklı pantolonlarıda var genellikle bunları giymeyi tercih ediyorlar. Zaten acil bir müdahale yapılması gerektiğinde işçiler kıyafetlerini giyecek zaman bile bulamadıkları gibi üzerlerinde ne varsa yangına müdahale etmeye başlıyorlar. İşçilerimiz sırtlarında taşıdıkları çantalarında su, erzak, maske, şapka, ve fenerleri var. Yangına müdahale ederken dumandan zehirlenme vakaları olabiliyor. Rüzgar yön değiştirebiliyor. Doğal olarak işçilerin dumandan zehirlenmeleri mümkün” diye konuştu.