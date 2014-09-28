Küller arasında can verdiler



Hafta sonu aniden faaliyete geçen Ontake Yanardağı çevresinde bulunan en az 31 dağcının hayatını kaybettiği açıklandı.

Dağcıların solunum yetmezliğinden öldükleri belirlendi. Kurtarma ekiplerinin dağın eteklerinde mahsur kalan yedi kişiyi ise kurtardığı belirtildi.

Yetkililer, dağda başka cesetlerin de bulunduğunu tahmin ediyor.

Yardım ekiplerinin çalışmaları ise yoğun kül, kükürt ve zehirli gaz salınımı nedeniyle güçlükle sürdürürken, yeni patlamaların meydana gelmesinden endişe ediliyor.

Japonya'da Nagano ve Gifu vilayetlerinin sınırında yer alan 3 bin 67 metre yüksekliğindeki Ontake Yanardağı'nda cumartesi günü aniden patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalar sırasında dağda yaklaşık 250 kişi bulunuyordu.

Yanardağı'ın bundan önce meydana gelen son büyük patlamasında 200 bin ton kül dağdan etrafa yayılmıştı. Yanardağ daha sonra 1991 ve 2007 yıllarında da faaliyete geçmiş, ancak büyük bir faciaya neden olmamıştı.