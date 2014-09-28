T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Küller arasında can verdiler

Japonya'da Ontake Yanardağı'nda meydana gelen ani patlamaların en az 31 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

28 Eylül 2014 17:17


Hafta sonu aniden faaliyete geçen Ontake Yanardağı çevresinde bulunan en az 31 dağcının hayatını kaybettiği açıklandı.

Dağcıların solunum yetmezliğinden öldükleri belirlendi. Kurtarma ekiplerinin dağın eteklerinde mahsur kalan yedi kişiyi ise kurtardığı belirtildi.

Yetkililer, dağda başka cesetlerin de bulunduğunu tahmin ediyor.

Yardım ekiplerinin çalışmaları ise yoğun kül, kükürt ve zehirli gaz salınımı nedeniyle güçlükle sürdürürken, yeni patlamaların meydana gelmesinden endişe ediliyor.

Japonya'da Nagano ve Gifu vilayetlerinin sınırında yer alan 3 bin 67 metre yüksekliğindeki Ontake Yanardağı'nda cumartesi günü aniden patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalar sırasında dağda yaklaşık 250 kişi bulunuyordu.

Yanardağı'ın bundan önce meydana gelen son büyük patlamasında 200 bin ton kül dağdan etrafa yayılmıştı. Yanardağ daha sonra 1991 ve 2007 yıllarında da faaliyete geçmiş, ancak büyük bir faciaya neden olmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Japonya Ontake YanardağıOntake YanardağıNaganoGifuWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24