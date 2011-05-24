-KÜLLER "ŞİMDİLİK" TEHLİKE YARATMIYOR ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, İzlanda'da Grimsvötn Yanardağı'nın kül püskürtmeye başlamasının Türkiye için şimdilik bir tehlike yaratmadığını, ancak kesin bir açıklama için, hava akımlarının yönünün dikkatle takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Saydam, Grimsvötn'un yanardağ yeniden faaliyete geçmesine ilişkin yaptığı açıklamada, yanardağdan çıkan toz bulutunun yerden çok yükseklere çıkmadığından Türkiye için şimdilik bir tehlike yaratmadığını belirtti. Uydu görüntülerinde, yanardağ tozlarının bulutların alt tarafında görüldüğünü ifade eden Saydam, şu bilgileri verdi: ''Bölgede yağış da var. Demek ki kısa zamanda atmosferdeki toz kümesi yere inecek ancak toz çıkışı devam edecek olursa önce Avrupa'ya daha sonra da Karadeniz üzerine ulaşma olasılığı var. Bu bölgeden gelecek hava kütlesinin beş gün içerisinde nasıl hareket edeceği önemli. Bu nedenle gelecek günlere ilişkin kesin bir açıklama için, bölge üzerinden gelecek hava akımlarının yönünün dikkatle takibi gerekiyor.'' Saydam, uydu verilerinin, İzlanda üzerinden gelecek hava kütlesinin Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağılacağı ve yer seviyesine kadar ineceğini gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Saydam, yanardağ küllerinin zımpara taşı gibi görev yapabilen maddeler olduğundan uçak motorlarına zarar verebildiğini sözlerine ekledi.