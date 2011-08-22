Kullanmaktan vazgeçmeniz gereken 12 şey

T24- Yaşamınızda 12 kuralı hatırlayarak daha akıllı alışveriş yapabilir ve daha bilinçli bir tüketici olabilirsiniz



Şişe sularından, ucuz tuvallet kağıdının gerçek kullanımının yer aldığı 12 sorunun cevapları Radikal gazetesinde yer aldı

1. Ev yapımı grip İlaçları Sorun: Ağrıları, soğuk algınlığını ve gribin diğer semptomlarını tedavi etmek için çeşitli bitkiler ve vitaminler kullanılır.

Gerçek: Birçok doktor değişik otlarla hazırlanan ev yapımı ilaçların gribe karşı kesin bir tedavi sunduğunun bilimsel olarak kanıtlanmadığı görüşünde.

İstisnai durum: Ev yapımı tavuk suyuna çorba gribe gerçekten çok iyi gelebilir. Gribi tedavi etmez ama kendinizi daha iyi hissedersiniz.



2. Bankaların sİgorta vaadlerİ Sorun: Bankalar, her ay ödenen belirli bir ücret karşılığında, işinizi kaybettiğinizde ya da hastalandığınızda size ödenecek bir sigorta vaat ediyor.

Gerçek: Bu ‘koruma’ size yılda bir kaç yüz liraya mal olabilir ve genelde sizin paranızı geri almanızı engelleyen birçok sınırlama vardır. Eğer olur da, banka size ödeme yapmayı kabul ederse buna da kısa bir süreliğine devam eder. Eğer düzenli bir geliriniz varsa ve sigorta ödemesi için bankaya para yatırıyorsanız, o parayı diğer ihtiyaçlarınız için kenara koymak sizin için daha iyi olabilir.

İstisnai durum: Bu durumda hiçbir istisna yapılamaz.



3. Ucuz tuvalet kağıtları Sorun: Ucuz tuvalet kağıdı almak, kâr sağlamaktan çok sizi zarara uğratıyor.

Gerçek: 2009 yılında yapılan tüketici anketlerinde, ucuz tuvalet kağıdının dayanıklılık ve nemi emme testlerini başarıyla geçmediği görülmüştür. Bu da sizin sürekli daha fazla tuvalet kağıdı harcamanıza ve yaptığınız tasarrufun çöpe gitmesine neden olur.

İstisnai durum: Çocuklarınızın resim ödevlerine yardımcı olarak kullanabilirsiniz.

4. Şişe sular

Sorun: Şişe suların üzerindeki etikette yer alan, berrak pınardan gelen suyu içtiğinizi sanıyorsunuz.

Gerçek: Birçok su firması musluk suyunu arıtıp onu minerallerle ve kimyasallarla içilebilecek su haline getiriyor. Doğal Kaynakları Koruma Vakfı’nın açıklamasına göre bazı sular zehirleyici madde de bulundurabiliyorlar. Ayrıca 2005 yılında geri dönüşümlü olduğu söylenen su şişeleri 2 milyon ton plastik koca bir araziyi işgal etti.

İstisnai durum: Eğer musluk suyu içilmeyen bir ülkeye gezmeye gittiyseniz, orada şise su tüketebilirsiniz.



5. Yüksek kalitelibenzin Sorun: Yüksek oktanlı benzinler aracınızın performansını artırır ve daha iyi çalışmasını sağlar.

Gerçek: Yapılan araştırmalar sonucunda yüksek oktanlı benzinlerin eğer yüksek performanslı bir arabanız yoksa aracınıza çok da katkı yapmadığı kanıtlanmıştır. Yalnızca verdiğiniz fazla

paranız yanar.

İstisnai durum: Eğer bir Ferrari’niz varsa yüksek oktanlı benzin kullanın.

6. Yüksek Korumalı krem Sorun: Eğer 30 dereceli bir güneş koruyucusu İyiyse 100 dereceli olanı daha iyi korur.

Gerçek: Deri Kanseri Vakfı 15 dereceli bir güneş kreminin güneşten gelen ultraviyole ışınların yüzde 93’nü engellediğini doğruladı. 30 dereceli güneş kremi ışınların yüzde 97’sini 50 derecelik bir krem ise yüzde 98’ini engellemeyi başarıyor.Sonuçta bütün güneş kremleri yalnızca bir tane zararlı ultraviyole ışını engellemeyi başarıyor ve etki etmeleri için her saat başı cilde yeniden sürülmesi gerekiyor.

İstisnai durum: Eğer çok açık renkli bir ten renginiz veya cilt kanseri geçmişiniz varsa yüksek dereceli güneş kremlerini kullanın.



7. Araba garantİlerİ Sorun: Sizi yüksek otomobil tamirat parasından kurtaracağını yazan bir reklam ilanı görüyorsunuz ve inanıyorsunuz.

Gerçek: Bu önermeleri yapan şirketlerin çoğu hakkında çok şikayet geliyor ve haklarında soruşturma başlatıldı. Tüketiciler ödemelerini yaptıkları halde bir türlü tamir masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanmadığını belirtiyor.

İstisnai durum: Ne yazık ki istisnai durum yok.



8. HAZIR diyet yiyecekler Sorun: Aldığınız kalorileri kontrol etmek istiyorsunuz ve canınız bir şeyler atıştırmak istediğinde hazır diyet yemeklerine yöneliyorsunuz.

Gerçek: Kendi atıştırmalıklarınızı hazırlayarak tasarruf edebilirsiniz. Bu ürünleri alacağınız fiyata, ondan dört tane daha hazırlayabilirsiniz. Ya da daha ekonomik boyutlardaki ürünleri alıp porsiyonları kendiniz küçültebilirsiniz.

İstisnai durum: Yeme problemleri olan kişiler eğer kendilerini kelimenin tam anlamıyla bütün bir paketi yemekten alıkoyamıyor olabilirler. Ancak aşırı yemek yemeden kaynaklı sağlık problemlerinin yanında pahalı atıştırmalıklar ucuz kalıyor.



9. Loto Kuponları Sorun: Bir daha çalışmamak, büyük kazanmak ve komşularınızı kıskandırmak istiyorsunuz ve serveti şans oyunlarından elde etmek istiyorsunuz.

Gerçek: Bir loto kuponu alan kişinin kazanma şansı 195 249 054’te bir. Bir kişinin dünyaya çarpan bir meteordan ölme şansı ise 700 binde bir. Diğer bir deyişle lotoyu kazanma şansınız, size bir meteor çarpmasından bile daha olasılıksız.

İstisnai durum: Eğer çok şanslıysanız, bu şansınızı bir de şans oyunlarında deneyin.

10. cep telefonu paketlerİ Sorun: Sınırsız konuşma paketleri alıyorsunuz ve böylece limiti aşarsanız ekstra ücretleri ödemekten kurtuluyorsunuz.

Gerçek: Telefon faturalarımıza beş sene öncekinden daha fazla para ödüyoruz ama telefonla konuşmalarımız beş sene öncekiyle aynı. Bir aile ayda ortalama 735 dakika telefonla konuşuyor. Bu dakikaları bir konuşma planına sığdırmaya çalışmanız sınırsız konuşma paketi almanızdan daha yararlı olur.

İstisnai durum: Eğer konuşma dakikalarınızı hiçbir plana sığdıramıyorsanız, sınırsız paket kullanmanızda yarar var.



11. Müfredat kİtapları Sorun: Öğretmeniniz dönem başı size müfredat gereği ‘mecburi olarak’ okumanız gerekenler listesi dağıtır.

Gerçek: Bu kitapların hepsine ihtiyaç duymayacak olabilirsiniz, üstelik bu işi daha ucuza kapatabilirsiniz. Bazı kitaplar opsiyoneldir. Kitabın fotokopisi veya e-kitap işinizi görebilir.

İstisnai durum: Fotokopi veya e-kitaba ulaşamazsanız veya kitabın yazarı öğretmeninizse, o kitabı gidip almaktan başka çare yok.

12. Uzun vadelİ güvence Sorun: Yeni bir elektronik alet satın alıyorsunuz ve konuştuğunuz kişi size piyasa değerine yakın bir fiyat öneriyor. Ama sonra hizmet akdi girince işin içine bir bakıyorsunuz başta size söylenen fiyattan eser yok.

Gerçek: Belgeleri dikkatlice okuyun ve hatta hazır başlamışken ürünü aldığınız kredi kartınızın sözleşme şartlarına da bir göz atın.

İstisnai durum: Ürün üzerindeki haklarınız standart garanti süresi dolduktan

sonra bitebilir.



