Kullanmadığınız cihazların fişini çekin

T24 - Çeşitli sağlık sorunlarına neden olan elektromanyetik radyasyondan (EMR) korunmak için, ev ve işyerinde bazı tedbirler alınabilir.

Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci, elektromanyetik radyasyonun insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Radyasyondan daha az etkilenmek için evlerde bazı önlemler alınabileceğini ifade eden Çerezci, “Elektrikli cihazları kullanmadığınız zaman fişten çekin. Cihaz çalışmasa bile, fişe takılı ise elektrik alanı yayar. Çalışırken aşrıca manyetik alan oluşur” dedi.

Çerezci, özellikle yatak odasında uyurken elektrikli cihazların fişten çekilmesini önererek, yatarken başucu bölgesinin prize yakın olmaması uyarısında bulundu. Çerezci, yatağın altında uzatma kablosu geçirilmemesi gerektiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Mikro dalga fırınlar çalışırken vücut, özellikle gözler, en az bir metre mesafede kalarak korunmalıdır. 2 yıldan fazla süredir kullanılan mikrodalga fırınların yaydıkları elektromanyetik radyasyon seviyesi ölçtürülmeli, kaçak seviyesi ve yaydığı EMR fazla olan mikrodalga fırınlar kullanılmamalıdır. Enerji verimliliği açısından olumsuz olmakla birlikte akkor telli ampuller en az manyetik alan yayar. Tasarruflu ampuller dikkati çekecek değerde alan oluşturur. Ancak 0,75 metreden sonra şiddetleri azalır. Florasan lambalar da tasarruflu ampuller gibi yakınlarında şiddetli alan yayarlar. Bunların en az bir metre uzakta bulundurulması gerekir.”

Ev içi kablosuz internet erişimin de EMR yaydığını dile getiren Çerezci, cep telefonundan yayılan EMR'nin de beyin dalgalarına etki ederek uyku düzensizliklerine yol açabileceğini bildirdi.



