Kullanım bedeli liradan dolara çevrildi, doğalgaza gizli zam geldi

İGDAŞ’ın özelleştirilmesiyle İstanbul’da doğalgaz zamlanacak. Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı kanun tasarısında, İGDAŞ’ın abonelerden TL olarak aldığı sistem kullanım bedeli dolara çevrildi.

Ayrıca ilk taslakta metreküp başına 0,05555 dolar olarak belirlenen sistem kullanım bedeli son tasarıyla 0,0622378 dolara çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İGDAŞ özelleştirme sürecinin kasım ayında başlatılacağını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ'ın özelleştirilmesi, aboneleri üzecek. Çünkü satışla birlikte İstanbul'da doğalgaz hemen zamlanacak.

Nedeni Enerji Bakanlığı'nın hazırladığı kanun tasarısı.

Tasarıyla, İGDAŞ'ın halen abonelerinden TL olarak aldığı sistem kullanım bedelini dolara çevrildi ve metreküp başına 0,05555 dolar karşılığı TL alarak belirlendi.

Ancak bakanlık tasarıda Başbakanlık ve TBMM’ye gönderilme sürecinde değişikliğe giderek sistem kullanım bedelini metreküp başına 0,055550 dolardan 0,0622378 dolara çıkardı.

İGDAŞ'ın değer artışı, abonelerin cebinden çıkacak

Uzmanlara göre, abone için sevindirici olmayan bu durum İGDAŞ'ın özelleştirme değerini artıracak. İGDAŞ'ın 5,3 milyon abonesi bulunuyor. Şirketin yıllık doğalgaz satışı ise 5 milyar metreküp civarında.

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin tarifeleri (Sistem kullanım bedeli dâhil), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayına tabi.

Kurum, dağıtım şirketinin geliri olarak da bilinen sistem kullanım bedelini Türk Lirası (TL) olarak belirliyor.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu Başkentgaz'ın özelleştirmesinde birim hizmet bedeli yasayla dolara çevrilmiş ve metreküp başına 0,05555 US doları/metreküp, serbest tüketicilerden alınan taşıma bedeli ise 0,0077 US doları/metreküp olarak belirlenmişti.

Bu nedenle aboneler için sistem kullanım bedeli, dolar kuruna paralel her ay yeniden belirleniyor.

Ankara'da özelleştirme öncesi (Mayıs 2013) metreküp başına 0,100146 TL olan sistem kullanım bedeli döviz kuru nedeniyle özelleştirme sonrası artışa geçti.

Ankaralı aboneler için bedel, Kasım 2014'te metreküp başına 0,125621 TL'ye yükseldi. Enerji Bakanlığı'nın tasarısı aynen yasallaşırsa, İstanbul içinde (İGDAŞ) abonelerden alınan birim hizmet bedeli de 10 yıl boyunca her ay yeniden belirlenecek.

ÖNCE DOLARA ÇEVRİLDİ, SONRA ARTTI

Enerji Bakanlığı'nın hazırladığı ‘Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' Başbakanlık tarafından TBMM'ye gönderildi (Ağustos 2014).

Tasarının İGDAŞ'ın özelleştirilmesinin gündeme alınması nedeniyle kısa sürede yasallaşması bekleniyor.

Bakanlık ilk hazırladığı ve Başbakanlık'a gönderdiği taslakta (Eylül 2013) abonelerden alınan sistem kullanım bedeli (Dağıtım şirketinin geliri) dolara çevrilerek yeniden belirlendi.

Taslağın geçici 3. maddesi şöyle: İGDAŞ'ın hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihinden itibaren on yıl boyunca sistem kullanım bedeli (birim hizmet ve amortisman bedeli) 0,05555 ABD Dolar/m3 karşılığı TL, sistem kullanım bedeli (taşıma bedeli) 0,0077 ABD Doları/m3 karşılığı TL olarak uygulanır.

Ancak taslak Başbakanlık sürecinde değişikliğe gidilerek sistem kullanım bedeli dolar bazında artırıldı.

TBMM’ye gönderilerek tasarının ilgili maddesi şöyle (Geçici madde 12):

İGDAŞ'ın hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihinden itibaren on yıl boyunca sistem kullanım bedeli (birim hizmet ve amortisman bedeli) 0,062378 ABD Doları/m3 karşılığı TL, sistem kullanım bedeli (taşıma bedeli) 0,01480 ABD Doları/m3 karşılığı TL olarak uygulanır.