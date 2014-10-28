5 milyon abonesi bulunan İGDAŞ özelleştiriliyor

Sermayesinin yüzde 94.5'lik kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ özelleştiriliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İGDAŞ hisselerinin tamamının özelleştirme sürecini kasım ayında yayınlanacak ihale ilanı ile başlatacaklarını söyledi.

279 milyon TL kâr etti

İGDAŞ’ın yaklaşık 5 milyar metreküp doğalgaz satış hacmi karşılığında 4,6 milyar lira net satış geliri ve 279 milyon lira net kâr elde ettiğini belirten Topbaş, İGDAŞ’ın aktif büyüklüğünün ise 4,2 milyar lira seviyesine ulaştığını açıkladı.

Topbaş, alanında Türkiye’nin ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan İGDAŞ’ın özelleştirilmesi ile ilgili ihaleye yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin yüksek olacağını tahmin ettiklerini de söyledi.

Abone sayısı 5 milyonu aştı

Sahip olduğu iş hacmi ile doğalgaz dağıtım sektöründe Türkiye’nin en büyük dünyanın ise önde gelen şirketlerinden biri olan İGDAŞ’ın 31 Aralık 2013 tarihli faaliyet dönemi sonu itibarıyla 5 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Türkiye doğalgaz dağıtım sektöründeki serbestleşmenin son ve en önemli parçası olan İGDAŞ'ın özelleştirme takvimi hedefi doğrultusundaki çalışmalarını danışman kuruluşlar Citigroup ve Burgan Yatırım sürdürüyor.

Türkiye'de tarifeler EPDK onayına ve denetimine tabi olduğu için İGDAŞ’ın özelleştirilmesinin doğalgaz ücretlerinde artışa yol açmayacağı, ihaleyi kazanan şirketin bu nedenle serbest şekilde tarife belirleyemeyeceği kaydedildi.

İGDAŞ’ın özelleştirilme sürecinde personelin ilgili mevzuattan ve iş sözleşmelerinden doğan haklarının baki olacağı ve ihale şartnamesinde de yer verilmek suretiyle korunacağı ifade edildi.