Kullanılmış Otomobil / Hyundai Getz

VW Polo ile rekabet eden Hyundai Getz, hem şehir trafiğinin genel manzarasında hem de TÜV istatistiklerinde, fazla dikkat çekmeyen, öne çıkmayan bir otomobil. Tek problem, biraz fazla yakıt tüketmesi…
Takvimler 1995 yılını gösterdiğinde Hyundai, Hamburg SV’ye sponsor olduğunda, futbol profesyonellerinin dikkatini çekti. Bir anda Ponyler, Accentler, Elantralar antrenman sahalarında boy göstermeye başladı.
Eğer sponsorluk bugün de devam ediyor olsaydı, antrenman sahalarında Getzleri de görüyor olurduk ve çok iyi de olurdu. Çünkü bu otomobil kesinlikle çirkin değil, ayrıca küçük park boşluklarına bile rahatlıkla girebiliyor.
Koreli üreticinin hazırladığı bu 3.81 m’lik şehir piresi, Polo, Clio, Punto ve benzeri modellerle rahatça rekabet edebilecek bir otomobil. Bunun dışında Getz, Hyundai ürün yelpazesinde de önemli bir yere sahip başarılı bir otomobil: Avrupa’da satılan her 4 Hyundai’den biri Getz.
Ülkemizde genellikle 4 kapılı versiyonlar tercih edilirken; Avrupalı tüketici tercihini, çoğunlukla 3 kapılı versiyondan yana kullanmış. Piyasaya 63 HP güçle çıkan 1.1 lt’lik benzinli baz motor, Ekim 2005’ten bu yana 67 HP güce sahip.
Motorun fabrika verilerinde 5.8 lt/100 km olarak belirtilen benzin tüketimi, lisansör dergimiz Auto Bild’in 100 bin km testini 6.8 lt/100 km ortalamayla tamamladı. Motoru biraz fazla yaksa da otomobil çok ender sorun çıkarıyor. Kullanın, yakıt doldurun, doğru zamanlarda yağına suyuna baktırın yeter... Eğer bu bölgede yağ izleri görüyorsanız, sebebi büyük ihtimalle yağ filtresinin sızdırmasıdır. Genel olarak Getz'ler muayenelerde sorun çıkarıyor
Paslı egzozlar tipik bir Getz problemi olmasa da fotoğraftaki gibi bazı örneklerde paslanmalara rastlanabiliyor Uzun dönem konuğumuzun vantilatör kayışı, can sıkıcı sesler çıkarıyordu Hyundai’ın 254 lt’lik standart bagaj hacmi bu sınıf için makul
Benzinli motorun yüksek tüketimini istemeyip dizel motora geçmek isteyenlerin bir konuyu dikkate almaları gerekiyor: Ekim 2005’e kadar 3 silindirli olarak üretilen bu motor, yapısı gereği biraz fazla homurtulu çalışıyor. Daha sonraki modellerde ise 4 silindirli dizel motor kullanılmaya başlandı. 100 bin km testi sonunda Auto Bild, Getz’i 2- puanla, yani gerçekten iyi bir karne ile değerlendirmişti.
Hyundai Getz ve parçaları: Auto Bild’in yaptığı 102 bin km’lik testin sonunda Getz
2005 yılında parçalarına ayrıldı. İncelemelerde önemli zayıflıklar olmadığı ama
63 HP’lik motorun biraz fazla yağ eksilttiği görüldü.
Dieter Rodats’a (Auto Bild) göre Getz, boyundan büyük bir otomobil
Sahibi olduğum Hyundai Getz, 5. yılın sonunda yapılan ikinci muayeneyi de problemsiz şekilde geçti. Motor şu anda 130 bin km civarında ve artan yağ eksiltme (1000 km’de 0.5 lt) dışında şikayet edebileceğim bir konu yok.
Tamam, 63 HP bugünün şartları için biraz az olabilir ve 7 lt/100 km civarındaki tüketim rakamı da yüksek. Ancak bunların pek önemi yok, çünkü pratik bir 5 kapılı otomobil kullanıyorum, arka koltukları yatırmak çocuk oyuncağı ve donanımı da benim için yeterli. Karım her zaman “ o kadar mütevazı ki neredeyse kendi kendine gidiyor” diyor. Bazı tamiratları ve bakımları bizzat yapmayı seven biri olarak 1.1 lt’lik motorun hidrolik iticilerinin olmaması, yani supapların zor bir işlemle elle ayarlanmasının gerekmesini pek anlayamıyorum.
Keyif verenler
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Hyundai modellerinde uzun opsiyon listelerine rastlanmıyor. Getz’in baz modeli gerçekten gerekli olan her şeye standart olarak sahip: 4 hava yastığı, ABS, elektrikli ön camlar, hidrolik direksiyon, yükseklik ayarlı emniyet kemerleri, ayarlı direksiyon. Ayrıca görüş özellikleri o kadar iyi ki sürücü, aracın nerede başlayıp nerede bittiğini kesin olarak bilebiliyor. Can sıkanlar
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Uzun dönem aracının vantilatör kayışından yükselen sesler (germe yapıldığında da giderilemedi) o kadar yüksekti ki tam bir akustik terör yarattı. Arka kampanalar da can sıkıcı sesler çıkardı. Bu nedenle Hyundai, otomobili geri çağırıp, kampanaların çekme ve baskı yaylarını ve arka aks bilyelerini değiştirdi. Diğer bir zayıflık ise debriyaj ayarıydı. SONUÇ
● Getz için “küçük otomobillerin finans uzmanı” yakıştırması yapılabilir: Fazla dikkat çekmiyor, ya çok az ya da hiç sorun çıkarmıyor ve her zaman güvenilir kalmayı başarıyor. Ayrıca görünüşüyle olmasa da iç özellikleriyle herkesin kalbini kazanıyor. Gerçekten de dikkat çeken tek zayıflık küçük benzinli motorun fazla yakıt tüketmesi. Ama bunun da önemi yok, neticede finans uzmanları da her zaman mükemmel değildir, değil mi?
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