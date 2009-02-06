Kullanılmış Otomobil / Hyundai Getz

Eğer bu bölgede yağ izleri görüyorsanız, sebebi büyük ihtimalle yağ filtresinin sızdırmasıdır. Genel olarak Getz'ler muayenelerde sorun çıkarıyor

VW Polo ile rekabet eden Hyundai Getz, hem şehir trafiğinin genel manzarasında hem de TÜV istatistiklerinde, fazla dikkat çekmeyen, öne çıkmayan bir otomobil. Tek problem, biraz fazla yakıt tüketmesi…Takvimler 1995 yılını gösterdiğinde Hyundai, Hamburg SV’ye sponsor olduğunda, futbol profesyonellerinin dikkatini çekti. Bir anda Ponyler, Accentler, Elantralar antrenman sahalarında boy göstermeye başladı.Eğer sponsorluk bugün de devam ediyor olsaydı, antrenman sahalarında Getzleri de görüyor olurduk ve çok iyi de olurdu. Çünkü bu otomobil kesinlikle çirkin değil, ayrıca küçük park boşluklarına bile rahatlıkla girebiliyor.Koreli üreticinin hazırladığı bu 3.81 m’lik şehir piresi, Polo, Clio, Punto ve benzeri modellerle rahatça rekabet edebilecek bir otomobil. Bunun dışında Getz, Hyundai ürün yelpazesinde de önemli bir yere sahip başarılı bir otomobil: Avrupa’da satılan her 4 Hyundai’den biri Getz.Ülkemizde genellikle 4 kapılı versiyonlar tercih edilirken; Avrupalı tüketici tercihini, çoğunlukla 3 kapılı versiyondan yana kullanmış. Piyasaya 63 HP güçle çıkan 1.1 lt’lik benzinli baz motor, Ekim 2005’ten bu yana 67 HP güce sahip.Motorun fabrika verilerinde 5.8 lt/100 km olarak belirtilen benzin tüketimi, lisansör dergimiz Auto Bild’in 100 bin km testini 6.8 lt/100 km ortalamayla tamamladı. Motoru biraz fazla yaksa da otomobil çok ender sorun çıkarıyor. Kullanın, yakıt doldurun, doğru zamanlarda yağına suyuna baktırın yeter...

Paslı egzozlar tipik bir Getz problemi olmasa da fotoğraftaki gibi bazı örneklerde paslanmalara rastlanabiliyor

Uzun dönem konuğumuzun vantilatör kayışı, can sıkıcı sesler çıkarıyordu

Hyundai’ın 254 lt’lik standart bagaj hacmi bu sınıf için makul

Hyundai Getz ve parçaları: Auto Bild’in yaptığı 102 bin km’lik testin sonunda Getz

2005 yılında parçalarına ayrıldı. İncelemelerde önemli zayıflıklar olmadığı ama

63 HP’lik motorun biraz fazla yağ eksilttiği görüldü.



Dieter Rodats’a (Auto Bild) göre Getz, boyundan büyük bir otomobil

Keyif verenler

Can sıkanlar



Auto Show

Benzinli motorun yüksek tüketimini istemeyip dizel motora geçmek isteyenlerin bir konuyu dikkate almaları gerekiyor: Ekim 2005’e kadar 3 silindirli olarak üretilen bu motor, yapısı gereği biraz fazla homurtulu çalışıyor. Daha sonraki modellerde ise 4 silindirli dizel motor kullanılmaya başlandı. 100 bin km testi sonunda Auto Bild, Getz’i 2- puanla, yani gerçekten iyi bir karne ile değerlendirmişti.Hyundai modellerinde uzun opsiyon listelerine rastlanmıyor. Getz’in baz modeli gerçekten gerekli olan her şeye standart olarak sahip: 4 hava yastığı, ABS, elektrikli ön camlar, hidrolik direksiyon, yükseklik ayarlı emniyet kemerleri, ayarlı direksiyon. Ayrıca görüş özellikleri o kadar iyi ki sürücü, aracın nerede başlayıp nerede bittiğini kesin olarak bilebiliyor.Uzun dönem aracının vantilatör kayışından yükselen sesler (germe yapıldığında da giderilemedi) o kadar yüksekti ki tam bir akustik terör yarattı. Arka kampanalar da can sıkıcı sesler çıkardı. Bu nedenle Hyundai, otomobili geri çağırıp, kampanaların çekme ve baskı yaylarını ve arka aks bilyelerini değiştirdi. Diğer bir zayıflık ise debriyaj ayarıydı.