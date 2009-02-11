Kullanılmayan üstgeçitte ‘Kısır günü’ yaptılar

‘Saltanata Son’ platformu üyeleri, Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'ndeki kullanılmayan üst geçitte ‘Kısır günü’ düzenledi. Üst geçitte kurdukları tezgahta kısır ve çay dağıtan grup, yayaları üstgeçitleri kullanmaya, belediyeleri de gereksiz üst geçit yapmamaya çağırdı.



Öğle saatlerinde başkentin en işlek caddelerinden biri olan Meşrutiyet’te toplanan grup üyeleri, üst geçitte tezgah kurarak ‘Kısır günü’ düzenledi. Kentin en yoğun trafiğine sahip caddesinde bulunan 4 üstgeçitten hiçbirinin kullanılmadığını kaydeden grup üyeleri, megafonla ‘Kullanılmayan üstgeçitte gün yapıyoruz. Altın günü değil, üstün günü. Altın yok, para yok, kısır var’ diyerek vatandaşları üstgeçitleri kullanmaya davet etti. Bu arada üstgeçitte eylem devam ederken bazı vatandaşların da üst geçit yerine yoldan geçmeyi tercih etmeleri dikkat çekti.



‘Saltanata Son’ platformu üyesi ve kent gönüllüsü mimar Tezcan Karakuş, Ankara’da birçok gereksiz üst geçit yapıldığını belirterek, “Hem çevreye, hem de kenttin görüntüsüne yakışmayan üst geçitler yapılıyor. Çoğu gereksiz. Ayrıca gerekli olan yerlerde de vatandaşlar üst geçitleri kullanmıyor. Biz de bunlara dikkat çekmek için kullanılmayan üst geçitte kısır günü düzenliyoruz. Umarım vatandaşlarımız birgün üst geçitleri kullanmasını öğrenir, belediyeler de gereksiz üst geçitler yapmaktan vazgeçer” dedi.

Grup daha sonra üstgeçitte kurdukları tezgahta vatandaşlara kısır ve çay dağıttı. Bu arada bazı vatandaşların üstgeçitte kısır aldıktan sonra yine araç trafiğinin olduğu yerden geçmeleri ise dikkat çekti.

