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Kullanılmayan terk edilen binada yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da kullanılmayan terk edilmiş binada çıkan yangında 36 yaşındaki Beytullah Korkmaz öldü, arkadaşı 38 yaşındaki Ali Susuz ise, yaralandı

18 Kasım 2017 15:08

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da kullanılmayan terk edilmiş binada çıkan yangında 36 yaşındaki Beytullah Korkmaz öldü, arkadaşı 38 yaşındaki Ali Susuz ise, yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Burmalı Mahallesi, Kireçci Sokak\'taki 11 numaralı terk edilen eski binada meydana geldi. Gece geç saatte Ali Susuz ve Beytullah Korkmaz, kullanılmayan terk edilmiş metruk binaya geldi. İddiaya göre, iki kişinin alkol aldığı binada sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın ahşap binayı sararken, alevleri görenler 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, itfaiye erlerinin dışarı çıkardığı Ali Susuz\'a 112 ekipleri müdahale etti. Vücudunda ağır yanıklar olan ve alkollü olduğu belirtilen Ali Susuz, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
Susuz\'un, \"İçeride arkadaşım kaldı\" demesi üzerine çalışma başlatan ekipler, yangın söndükten sonra harabeye dönen binada Beytullah Korkmaz\'ın yanmış cesedine ulaştı. Korkmaz\'ın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yangının sıçradığı evin önünde park halindeki otomobil de kullanılamaz hale geldi.
\"MADDE BAĞIMLISI KİŞİLER\"
Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Burmalı Mahallesi Muhtarı Suat Uygur, \"Bizim mahallemiz SİT olduğu için metruk binalar çok fazla. Burada yani yanan binada kalan arkadaşlar da bizim mahalle sakinlerimiz değil. \'Tinerci\' ve \'balici\' diye tabir edilen madde bağımlısı kişiler olduğunu tahmin ediyoruz. Bina oturulacak vaziyette değildi. Bu kişiler de mahallemize kayıtlı kişiler değil\" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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