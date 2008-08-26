Kullanılmayan Nokia’ları atmayın!

Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Nokia, sürdürülebilir çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Proje ile Nokia gelecek kuşakları ve doğal yaşamı koruma adına kullanılmayan Nokia cep telefonları, şarj cihazları ve bataryaları toplayacak. Kullanılmayan bu ürünlerin, Türkiye’de 46 ilde 156 noktada kurulacak geri dönüşüm kutularında toplanarak yeniden kazandırılması hedefleniyor.



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Nokia cep telefonlarının yüzde 65–80 oranında geri dönüştürülebilir olduğunun altını çizen Nokia yetkilileri şunları ifade etti: “Nokia ürünleri genel olarak plastik malzemeler, metal malzemeler ve seramik malzemelerden oluşmaktadır. Bir Nokia cep telefonundaki ham maddelerin büyük bir kısmı yeniden kullanılabilir ya da yakılmak suretiyle enerjiye dönüştürülebilir. Örneğin, bir cep telefonunda kullanılan plastik malzeme ve kapaklar geri dönüştürülebilir; elektronik aksam ve parçalar içerisinde bulunan altın, paladyum, bakır gibi metaller yeniden kullanılabilir; bataryaların geri dönüşümünden elde edilen birçok metal yeniden değerlendirebilir; paketleme amaçlı kullanılan her türlü kağıt, karton ve plastik malzeme de lokal olarak geri dönüşüme müsaittir.”



Nokia Türkiye Genel Müdürü Imfred de Jong de, “Nokia olarak bizler, hem sosyal sorumluluk projelerine hem de çevreye önem veren bir üretici olmamız nedeniyle çevremizi, yaşadığımız dünyayı ve kaynaklarımızı korumak ve gözetmek adına bir geri dönüşüm projesi başlatmış bulunuyoruz” diye konuştu.



Proje nasıl işleyecek?



Proje, Türkiye’deki Nokia Care servis noktaları üzerinden yürütülecek. Halen 46 şehirde ve 156 noktada mevcut olan Nokia Care servisleri üzerinden gerçekleştirilecek proje aşamaları şöyle özetleniyor:



— Kullanıcılar eski Nokia cep telefonlarını, bataryalarını ve şarj aletlerini Nokia Care servis noktalarına geri getirecek

— Nokia Care servis noktaları eski telefonlarda yer alan bilgilerin silinmesi ve nasıl yedeklenebileceği konusunda yardımcı olacak, alternatif olarak da müşterilere bu bilgilere online olarak nereden erişilebileceğini bildirecek

— Eski ürünler Nokia Care servis noktalarında yer alan Geri Dönüşüm Kutularına atılacak

— Geri dönüştürülmek üzere Geri Dönüşüm Kutularında toplanan bu eski telefonlar, Nokia’nın onayladığı geri dönüşüm şirketi tarafından geri dönüşüme tabi tutulacak. (NTVMSNBC)