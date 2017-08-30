T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kullanılmayan maden ocağındaki dinamitler imha edildi

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kullanılmayan eski bir maden ocağında 2 çuval dolusu dinamit bulundu

30 Ağustos 2017 16:13

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kullanılmayan eski bir maden ocağında 2 çuval dolusu dinamit bulundu. Dinamitler bomba uzmanı tarafından patlatılarak imha edildi.
Tavşanlı\'ya bağlı Kuruçay Beldesi Gelbir Tepesi mevkisinde, 1980\'li yıların başında kapatılan maden ocağında vatandaşlar 2 çuval dolusu dinamit lokumu ile bunları ateşlemede kullanılan malzemeler buldu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından jandarma ekipleri ile Kütahya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli bomba uzmanı, kullanılmayan maden ocağına geldi. Dinamitler, bomba uzmanı tarafından ocak içerisinden dışarıya çıkarıldı. Bomba uzmanı daha sonra dinamitleri kontrolü şekilde patlatarak imha etti.
Kuruçay Beldesi sakinlerinden Mustafa Acar, “Maden ocağı 30 yılı aşkın süredir kullanılmıyor. Vatandaşlar ocak içerisinde dinamit bulunca durumu jandarmaya bildirdi\" dedi.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TunaTAVŞANLIKütahya DHAKÜTAHYA TavşanlıDinamitlerTavşanlıKuruçay Beldesi Gelbir TepesiDurumunKütahya Emniyet MüdürlüğüBombaKuruçay BeldesiMustafa AcarVatandaşlarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24