-KULLANILMAYAN EĞİTİM AKADEMİSİ POLİS OKULU OLDU ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ve tam 18 yıl sonra açılışı yapılmasına rağmen hiç kullanılmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hasanoğlan Milli Eğitim Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet verecek. Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, yaptığı açıklamada, 63 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu olan Hasanoğlan Milli Eğitim Akademisi'nin temelinin 1991 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından atıldığını anımsatarak, tam 18 yıl sonra inşaatın tamamlanarak açılışının yapıldığını söyledi. 2009 yılında açılışının yapılmasına rağmen akademi binasının hiç kullanılmadığını vurgulayan Şahin, bunun çeşitli temaslarda bulunarak, ''Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve hatta Sayın Başbakanımız'la görüştük. Sonuçta buranın bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği düşüncelerimizi gündeme getirdik'' dedi. Girişimleri sonucu dev tesislerin Polis Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet vermesi yönünde karar alındığını aktaran Şahin, ''Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı gerekli prosedürleri yerine getiriyor. Bina önümüzdeki eğitim öğretim yılına inşallah Polis Meslek Yüksekokulu olarak hizmet verecek. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Elmadağ Belediye Başkanı Şahin, Hasanoğlan Polis Meslek Yüksekokulu'nun 4 Mart Cuma günü İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın da katılacağı bir törenle hizmete açılacağını bildirdi.