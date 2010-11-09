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Çevre

Kullanılmayan CD'leri çöpe atmayın

Kullanılmaz hale gelen CD'ler yavaş yavaş bir çevre sorunu haline gelmeye başladı.

09 Kasım 2010 02:00

T24 - Kullanılmaz hale gelen CD'ler yavaş yavaş bir çevre sorunu haline gelmeye başladı. Bu CD'leri değerlendirmenin ilginç bir yolu bulundu. Çatı...

CD'lerden çatı.... Bu çatı evi yağmura karşı korumada diğer çatılara göre hiç de geride kalmıyor...

Ama diğer çatıların yapamadığını yapıyor... Güneş ışınlarını yansıtıyor bu sayede sıcak mevsimlerde ev serin kalabiliyor. Bu çatının mimarı James Williamson... CD çatı fikrinin doğuşunu şöyle anlatıyor: "Arkadaşımdan bana bir dolu CD ve DVD kaldı. Bunları kullanılır bir hale getirmem gerekiyordu. Ben de bir gün oturdum, CD'leri kenarlarından delip biraraya getirmeye başladım. İlk başta elde ettiğim bu malzemeyi ne yapabileceğimi bilemedim. Sonra aklıma çatı için kullanmak geldi. Bu son derece ucuz da bir yöntem... Hem de çevreci.... Bunun için tek ihtiyacınız bir metrekare çatı alanı için yaklaşık 120 CD...."



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