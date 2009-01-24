Kullanılan oya kameralı takip

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bazı siyasi partilerin, yardım ettikleri kişilere 29 Martta yapılacak yerel seçimde oy kullandıkları pusulanın fotoğrafını cep telefonuyla çekmeleri konusunda baskı yaptığı öne sürüldü.



Hazro ilçesinde, güvenlik güçleri, 29 Martta yapılacak yerel seçimlerde bazı partilerin oy vaadiyle yardımda bulundukları vatandaşları oy kullanma işlemi sırasında cep telefonuyla takip edeceği ihbarını aldı.



İhbarda, partililerin sandıklarda görevlendireceği bazı kişilerin seçim öncesinde yardım ettikleri seçmenlere oy kullanacağı yerde fotoğraf çekme özelliği bulunan cep telefonu vereceği, seçmenin de oy kullandıktan sonra pusulanın fotoğrafını çekip adayın görevlendirdiği kişiye telefonu iade edeceği bildirildi.



Polisin konudan haberdar ettiği İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın İl Seçim Kurulu'ndan görüş aldıktan sonra durumu Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdiği öğrenildi.



YSK'nin, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, oy kullanma işlemi sırasında seçmenin üzerinde cep telefonu bulunmasının yasaya aykırı olmadığını, bunun engellenmesinin mümkün olamayacağını bildirdiği kaydedildi.