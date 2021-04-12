Kullanıcılarının verilerinin çalındığını açıklayan Yemeksepeti'ne ne ceza verilecek?

Kullanıcı veri tabanının kimliği tespit edilemeyen siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığını açıklayan Yemeksepeti'ne 3 milyon TL ceza kesileceği öne sürüldü.

21 milyondan fazla kişinin verilerinin çalınmasına sebep olan ihmali soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun şirkete en üst sınırdan ceza vereceği iddia edilirken; veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon TL, BTK'nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon TL ceza kesmeyi planladıkları belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Yemeksepeti’nin KVKK’ya durumu 9 gün sonra bildirdiği de belirtiliyor.

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