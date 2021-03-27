Yemeksepeti: Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı siber korsanlar tarafından ele geçirildi

Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanının kimliği tespit edilemeyen siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamada, Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmının korsanlar tarafından ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediği aktarıldı.

Yemeksepeti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "25.03.2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi" denildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman Yemeksepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz" bilgileri aktarıldı.

Ele geçirilen bilgiler şöyle sıralandı:

"Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları, Yemeksepeti'ne katıldı e-posta adresleri, Yemeksepeti'ne katıldı adres bilgileri, Açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri."