Kullanıcıların en iyi oyunları seçtiği "Steam Ödülleri" başladı

Steam oyun platformunda kullanıcıların oylarıyla en iyi oyunu belirlemek için yapılan yarışma başladı. 10 farklı dala sahip Steam Ödülleri'nin kazananları 3 Ocak'ta ilan edilecek.

Steam'in Sonbahar İndirimi ile başlayan Steam Ödülleri için oy verme süreci yine Steam'in Kış İndirimi'nin sonuna kadar devam edecek. Steam, her oyuncunun oy verebilmesi için 4 görevlik sistem belirledi. Bu görevleri yerine getirenler seviye başına 25 TP kazanacak.

Steam'den önümüzdeki senenin başında kazananları açıklanacak ödüllerle ilgili olarak, "Yılın en iyilerini belirlemekle görevli Steam Ödülleri Seçim Komitesi'nin tekrar toplanma vakti geldi. Bu saygıdeğer komitede oldukça yetkin bir jüri, yani siz yer almaktasınız! Mücadele edenlerin dahil olduğu alanlar kadar özgün olan kriterlere göre video oyunlarını bir üst seviyeye taşıyan oyunları belirlemelisiniz. Bu maksatla, bu oyunların iyiliği için ölçebileceğiniz yeni birkaç kategori getirdik. Seçim size ait, hemen favorilerinizi aday göstermeye başlayın!" şeklinde açıklama yapıldı.

Steam Ödülleri'ndeki 10 farklı kategori:

Yılın Oyun Ödülü

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

Üstün Görsel Stil Ödülü

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

En İyi Albüm Ödülü

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun Ödülü

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü