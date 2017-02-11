Kullanıcılar şikâyetçi; iPhone 7'nin o rengi soyuluyor

Mat siyah renkli iPhone 7 alanlar, telefonun boyasının soyulmasından şikâyetçi. Apple forumlarında açılan konu başlıklarında, jet siyah iPhone 7'nin çizilme ihtimaline karşı mat siyah tercih eden kullanıcılar bu kez soyulma sorunuyla karşılaştıklarını açıkladı. 2012'de tanıtılan iPhone 5'in siyah renginde de aynı sorun vardı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, iPhone 7, 7 Eylül'de tanıtıldığında en büyük değişimin iki yeni renk eklenmesi olmuştu. iPhone 5s, 6 ve 6s'te tercih edilen uzay grisi bırakılmış, bunun yerine mat siyah ve jet siyah olmak üzere iki yeni renk getirilmişti. Özellikle parlak görünümüyle göze hoş gelen jet siyah renkli iPhone 7'nin bir hayli dikkat çekici olduğu konuşulmuştu.

Lâkin Apple, resmi sitesi üzerinden jet siyah iPhone 7 alacak olanları uyarıyor. Zira farklı cilalama teknikleri uygulanan telefon kolay çizilmeye elverişli. Üstelik Apple buna karşı bir garanti vermiyor, bunun yerine jet siyah iPhone'un kılıfla kullanılmasını öneriyor. Pek çok kullanıcı kılıfla kullanma gerekliliği nedeniyle jet siyah rengini tercih etmeyi mantıklı bulmuyor.

İşte benzer durum şimdi mat siyah alanlar için de geçerli. Mat siyah iPhone 7 kullanıcıları Apple forumlarında boyası soyulan telefonlarının fotoğraflarını paylaşıyor. Telefonların çeşitli yerlerinde boyaları soyulmuş. Bu durum elbette telefonu kötü gösteriyor. Üstelik ülkemizde 3,799 TL'den başlayan fiyatlarla satılan bir telefon için hiç de kabul edilebilir bir durum değil.



Söz konusu sorun için Apple tarafından bir açıklama yapılmadı. Fakat kesin olarak bilinen bir şey var ise o da Apple'ın bu konuda garanti etmiyor oluşu. Apple servislerinin değişim veya onarım talebiyl telefonlarını getiren kullanıcıların taleplerini kabul etmediği bildiriliyor.

Bu nedenle renk seçimi yaparken birkaç kez düşünmek gerekiyor. Ya da bu sorunları hiç yaşamamak için Apple'ın tavsiyesine uyup telefonu kılıfla kullanabilirsiniz.