Uyuşturucudan sızdığı iddia edilen AKP'li Kılıç: Bayıltıldım, komplo kuruldu

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra uyuşturucunun etkisiyle sızdığı iddia edilen Kürşat Kılıç, açıklama yaptı. Kendisine bayıltılarak komplo kurulduğunu öne süren Kılıç, masanın üzerindeki malzeme ve çekmecesindeki uyuşturucuların başkası tarafından konulduğunu iddia etti.

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Kılıç, bir süre önce işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kılıç’ın istifasının ardından ortaya çıkan video kayıtlarında uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz imzasıyla yayınlanan videoda, Kılıç olduğu iddia edilen kişinin uyuyakaldığı masanın çekmecesinde mavi bir poşet içerisinde uyuşturucu madde ve hassas tartı, masanın üzerinde ise uyuşturucu çekmekte kullanılan pipo olduğu görülüyordu.

AKP'li Kürşat Kılıç görüntüler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine bayıltılarak komplo kurulduğunu öne süren Kılıç, masanın üzerindeki malzeme ve çekmecesindeki uyuşturucuların başkası tarafından konulduğunu iddia etti.

"Kurgu yapıldı"

Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dostlarım, şahsıma yönelik komploya ait videoyu izleyenler kendi ofisimdeki makam koltuğumda oturur halde baygın halde bulunduğumu, videonun herhangi bir bölümünde ben ya da yanımda bulunan herhangi birinin uyuşturucu madde vs kullanımına dair bir anın olmadığını açıkça görmüştür. Görüntülerden anlaşılacağı üzere bayıltıldıktan sonra masamın üzerine, hemen önüme gelecek şekilde uyuşturucu madde kullanımında ihtiyaç duyulan bir pipet olduğunu daha sonradan öğrendiğim bir aparat konulmuştur. Yine masamın çekmecesine videoda uyuşturucu olduğu iddia edilen beyaz renkli toz ve hassas terazi yerleştirilerek bırakın kullanmayı, aynı zamanda satıcı olduğum izlenimini de vermek için gerekli kurgu yapılmıştır”

“Baygın halimin sebebi video öncesi bana yapılan müdahaledir”

Kendisini tanıyan herkesin söz konusu maddeyi içmediğini bildiğini kaydeden Kılıç, “Olayın aslını merak eden arkadaşlarıma altını çizerek hatırlatmak istiyorum ki videodaki baygın halin sebebi görüntüleri çeken şahısların video öncesi şahsıma olan müdahalesidir. Böyle bir maddeyi kullanma ihtimalimin olmadığı beni tanıyan herkesin malumudur. Zaten videoda uyuşturucu madde kullanımı sonrası baygın olduğumu iddia edenler, sanki böyle bir eylemi birlikte gerçekleştirdiğimiz izlenimi oluşturmayı amaçlamış ama gelin görün ki iddia ettikleri gibi bir fiilde bulunduğumuza dair bir görüntüyü her ne hikmetse çekmeyi akıl edememiştir! İddia ettikleri gibi bir sebeple bu denli derin baygınlık hali yaşayacak olan bir insanın, bu sonuca gidene kadar kat edeceği aşamaları görüntülemek hiç de zor olmasa gerek” ifadelerini kullandı.

“Olmamış şeyler olmuşçasına kamuoyunu servis edildi”

Kürşat Kılıç, “Ayrıca uyuşturucu olduğu iddia edilen ve olay sonrası öğrendiğim kadarıyla maddi değeri bu kadar yüksek olan ismi zikredilen maddenin değil çekmecede, değil ayan beyan ofisimdeki masanın üzerinde bu kadar halkla içiçe bulunan birinin iş yerinde bulunma ihtimali bile akıl ve mantık dışıdır. Videoda görüldüğü üzere uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin hemen yanına hassas terazi konulup algı operasyonunu farklı bir boyuta taşınmak istenmiş ve sanki bir belgesel anlatır gibi videoyu çeken şahıslar tarafından sunum yapılarak olmamış şeyler olmuşcasına kamuoyuna servis edilmiştir. Beni çeşitli nedenlerle tanıyan tüm arkadaşlarımın böyle bir madde kullanacağım ihtimalini akıllarından bile geçirmeyeceklerini biliyor; şaka yollu da olsa böyle imalarda bulunmak isteyenlerin de beni derinden yaraladığını hatırlatmak istiyorum” açıklamasında bulundu.