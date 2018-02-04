Kullandığı iş makinesini gelin arabası yaptı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde evliliğe adım atan Ali ve Serra Karan çifti, gelin arabası olarak kullandığı ekskavatörü tecih etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nde operatör olarak çalışan damat Ali Karan (27), kullandığı ekskavatörü gelen arabası yaptı. Çalıştığı birimin yetkililerinden izin alan Karan, muhasebeci olan gelin Serra Karan\'ı (21) düğün günü almaya, süslediği iş yerine ait ekskavatör ile gitti. Gelin ve damat iş makinesine binerek düğün salonuna gitti. Genç çift, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ekskavatör ile bir süre konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Damat Ali Karan, düğününde güzel bir anı bırakmak istediğini için ekskavatörü gelin arabası olarak süslemeyi tercih ettiğini belirtip, \"Sevdiğim kızı ekmek paramı kazandığım ekskavatör ile almak istedim. Hayalim buydu. İlk önce kızı vermezlerse, duvarı yıkıp gireceğimi sandılar. Ama sonradan niyetimi öğrenince, herkes rahat bir nefes aldı. Gelini evinden ekskavatör ile aldım. Sonra da beraber aracın yükleme bölümüne binerek şehir turu attık. Görenler çok şaşırdı. Daha sonra gelinle şehirde konvoy eşliğinde tur attık ve düğün salonuna gittik\" dedi.

Gelin Serra Karan ise, evin önünde ekskavatörü görünce şaşkına döndüğünü belirterek, \"Gelin arabası beklerken, ekskavatör geldi. Binerken önce korktum. Tur atarken de düşeceğimi sandım ama, çok farklı ve güzel oldu\" dedi.

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