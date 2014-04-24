Kullananın yerini gösteren akıllı ayakkabı kayıp çocukları kurtarabilir mi?

Şanlıurfa'da özel güvenlik görevlisi olan 34 yaşındaki İbrahim Halil Boz, sinyal gönderebilen ve kullanıcının yerini ileten 'akıllı ayakkabı' üretti. Tehlike anında ayakkabıdan GPS sistemiyle ev veya işyerindeki bilgisayara sinyal gönderen ayakkabı, aynı zamanda kullanıcısına masaj yapma özelliği taşıyor. Akıllı ayakkabının mucidi Boz, "Tehlike durumunda sinyal gönderebilen ve kullanıcının yerini ileten bu ayakkabının maliyeti sadece 100 liradır. Bu ayakkabı başta çocuklar olmak üzere tüm kullanıcıların hayatını kurtarabileceği gibi kullanıcının ayaklarına masaj da yapıyor" diyor.

Özel güvenlik görevlisi İbrahim Halil Boz, küçük Mert Aydın’ın Kars'ta kaçırılarak öldürülmesinin ardından tehlike anında ailelere uyarı veren bir sistem geliştirmek için akıllı ayakkabı yapmaya karar verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Boz, bunun üzerine bir spor ayakkabısının taban kısmına özel olarak hazırladığı sensor ve GPS programı yerleştirdi. Özel olarak ayakkabının tabanına yerleştirilen ve dışarıdan bakıldığında belli olmayan, aynı zamanda kullanıcıyı rahatsız etmeyen akıllı ayakkabıya bir de tehlike durumları için alarm düğmesi yerleştirdi.

Tehlike anında düğmeye basılması yeterli

Tehlike anında ayakkabının yan tarafındaki düğmeye basılmasıyla birlikte kişinin yer konumu bağlı olduğu bilgisayara sinyal gönderiyor. Şu anda 5 kilometrelik alanda etkili olan sistemi geliştirmeyi amaçladığını anlatan İbrahim Halil Boz, "Çocukların tehlike yaşamaması için böyle bir çalışma içerisinde girdim. Akıllı telefonun olduğu bir dönemde akıllı ayakkabının da olabileceğine kanaat getirerek bunu ürettim. Tehlike durumunda sinyal gönderebilen ve kullanıcının yerini ileten bu ayakkabının maliyeti sadece 100 liradır. Bu ayakkabı başta çocuklar olmak üzere tüm kullanıcıların hayatını kurtarabileceği gibi kullanıcının ayaklarına masaj da yapıyor" dedi.

Ayakkabı ile özellikle ailelerin küçük ve genç yaştaki çocuklarının nerelere gittiğini takip etmesine de olanak sağladığını ifade eden Boz, şarj ihtiyacı bulunmayan sisteminin 5 kilometre olan menzilinin daha da genişletmek için uğraştığını da sözlerine ekledi.