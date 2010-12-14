-KULKULOĞLU'NDAN ÖZHASEKİ'YE: HODRİ MEYDAN TBMM (A.A) - 14.12.2010 - CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki ''yolsuzluk'' iddialarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ''dilediği kanalda tartışabileceğini'' söyledi. Kulkuloğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiği ''Kayseri'deki yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kulkuloğlu, 1 saat 10 dakika süren toplantıda, CHP'nin internet sitesinde de yayımlanan belgeleri tek tek okudu. Gündeme getirdikleri iddiaların birbirine karıştırıldığını savunan Kulkuloğlu, bunun ''aynı kişiler ve olayla ilgili devam eden 4 ayrı dava ve soruşturma olmasından kaynaklandığını'' söyledi. Kulkuloğlu, iddialara konu ettikleri olayların ''Belediyenin Ulaştırma Koordinasyon biriminde çalışan Hacı Ali Hamurcu'nun yakalanması ve verdiği ifadeyle ortaya çıktığını'' savunarak, bunun Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı dosyalarında yer aldığını dile getirdi. Kulkuloğlu, aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin ellerinde dosyalar bulunduğunu söyledi. Özhaseki'nin bugün yaptığı açıklamalara da değinen Kulkuloğlu, ''Dilediği kanalda, mekanda, belgelerle her şeyi konuşmaya hazırım. Eğer yüreği yetiyorsa, cesareti varsa, çarpıtmadan, yanıltmadan her şeyi ortaya koyacaksa hodri meydan'' dedi. Kulkuloğlu, iddiaların kaynağı Hamurcu'nun aynı içerikli ifadesinin 26 ve 16 sayfa olarak dosyalarda yer aldığını savundu. İki ifade metnini basın mensuplarına gösteren Kulkuloğlu, ''Eğer ifadeleri ayrıştırdıysa, Özhaseki hakkında işlem yapılmalı'' diye konuştu. Savcılıkta da 13 sayfalık bir ifade daha bulunduğunu savunan Kulkuloğlu, bunun okunması durumunda ''kimlerin dosyayı temizlemek için araya girdiğinin anlaşılacağını'' söyledi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında geçen ''Yakup Erikel'in ise Hamurcu'nun asıl avukatı Yusuf Erikel'e baskı yaparak, dosyayı bırakmasını sağladığını'' öne süren Kulkuloğlu, Yakup Erikel'in kişisel ilişkilerine ilişkin çeşitli iddialarını aktardı. Kulkuloğlu, ''Yakup Erikel'in vekaletinin ve yetki belgesinin sahte olduğunun kanıtlandığını'' da savundu. İddialarına ilişkin yazışma örneklerini göstererek bunlardan bölümler okuyan Kulkuloğlu, eski Kayseri Valisi olan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş hakkında da soruşturma başlatılması gerektiğini öne sürdü. Kulkuloğlu, ''Kendisinin ihbar ettiğini, Başbakan Erdoğan'ın bunun araştırılması için ilgili birimleri harekete geçirmesi gerektiğini'' ifade ederek, ''Cumhuriyet savcıları, Başbakan, Hükümetin bütün birimlerini harekete geçirerek, bu davaların yeniden açılmasını sağlarsa o mahkemelere ya da bizim açacağımız davalarda bu belgeleri sunacağım'' dedi. Konuyu 10 aydır takip ettiklerini anlatan Kulkuloğlu, Kılıçdaroğlu'nun da belgeleri soruşturarak, gündeme getirdiğini söyledi.