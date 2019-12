-KULKULOĞLU HODRİ MEYDAN DEDİ TBMM (A.A) - 17.12.2010 - CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuoğlu, ''Sayın Elitaş'a, Kayseri milletvekillerine, Başbakan da dahil olmak üzere hodri meydan diyorum; Benim dosyalarımı da AKP'li tüm suç işleyenlerin dosyalarını da yarın Meclise getirmezlerse namertler'' dedi. Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk ve hakkındaki iddialara ilişkin konuşurken, zaman zaman masayı yumrukladı ve ağladı. Kulkuloğlu, kendisi ve Hacı Ali Hamurcu'nun da avukatı olan Halil İbrahim Yolcu ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözlerine ''Türkiye'de iktidarı ilgilendiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin tepesini ilgilendiren, madem pandoranın kutusunu açtırdılar, konuşacağımız çok şey var diyerek'' başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya'nın toplantısının tamamını izlediğini, dikkatle not aldığını belirten Kulkuoğlu, ''Açıklamalarını, ilerleyen günlerde izah gerektiren herşeyi ayrı ayrı basın toplantısında ve belgelerle açıklayacağım. Seçime kadar belgelerle konuşacağız. Benim hakkımda, CHP Genel Başkanı hakkında yakışık almayan söz söyleyen, oturduğu yerden 'işkembeyi kübradan sallayan' herkesle ilgili çok net belgeler koyacağız, kaçtıkları yere kadar da kovalayacağız'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Büyükşehir belediye Başkanlığındaki yolsuzlukla ilgili yanıltıldığını savunan Şevki Kulkuloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kayserili milletvekilleri arkadaşlarımız ve yine onların içinde bulundukları parti içerisindeki grup büyük bir gayretle kendisine yakın olan kişilere açıklama yaptırarak, taa devletin en tepesinden, Başbakan dururken, siyasi makam dururken, siyasi olmayan makamın burayla ilgili kefaletleri, konuşma arzularını dile getirerek, bir anlamda koruma kavgasına ve psikolojisine girdiler.'' ''Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanını ve görevlilerini aklayan raporu imzaladığı iddia edilen Ali Yener Elçin''in, izinli olarak geldiği Kayseri'de yakalandığını belirten Kulkuloğlu, ''Raporu vereni yakalıyorlar 'suçsuzdur' diye. Acaba bu raporda mı bir sıkıntı var?'' diye sordu. -''KANUNDAN HABERSİZ BAŞKANVEKİLİ''- Şevki Kulkuloğlu, Elitaş'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kendisine ''yalancı'' dediğini ifade ederek, ''Kendisi, 'Hacı Ali Hamurcu'ya çamurcu, hapishaneye pastane, iddianameye iki kez fezleke' demedi mi? İnsani olan insanların hatasından fırsat bilmemek, bulmamak lazım, kendisine yakıştıramadım, kınıyorum'' dedi. Kanun yapmak için Başbakan'ın yetkisini almış Başkanvekilinin, Devlet Memurları Kanunu'ndan habersiz olduğunu iddia eden Kulkuloğlu, kanunun, kamu görevlisine başka bir ile atanması durumunda imza atma yetkisi değil, 15 gün mehil izni verdiğini anlattı. Kulkuloğlu, ''Lütfen kanunları okuyarak çıksın basının karşısına'' diye konuştu. CHP'li Kulkuloğlu, bir gazetede yer alan Cumhurbaşkanının sözlerini ise şöyle değerlendirdi: ''Birileri kalkıyor 'ben kefilim' diyor. Yav kardeşim, bozacının şahidi şıracı mı? Ortak mısın yaptığı işlere ki kefilim diyorsun. Gelirinden pay mı alıyorsun ki kefilsin. Adam iddia edilen bir suçtan yargılanıyor. Buradan Sayın Elitaş'a, Kayseri milletvekillerine, benim sahip olduğum suçlardan suçu bulunanlara, başta Başbakan da dahil olmak üzere 'hodri meydan' diyorum Benim dosyalarımı da kendi dosyalarını da yarın sabah Meclise AKP'li tüm suç işleyenlerin dosyası ile beraber getirmezlerse namertler. Benim dokunulmazlığımı da kaldıracağız, onlarınkini de. Varsa yürekleri getirsinler bütün dosyaları. Yok öyle yağma.'' AK Parti Grup Başkanıvekili Elitaş'ın basın toplantısını izlerken salona gelmek ve söylediklerini yüzüne baka baka dinlemek istediğini kaydeden Kulkuloğlu, bunun nezaketsizlik olacağını söyledi. Kulkuloğlu, bundan sonra her yapacakları açıklamada kendisinin de orada olmak istediğini bildirdi. -350 İCRA DOSYAMI 70'E DÜŞÜRDÜM''- Kendisi ile ilgili iddiaların da ortaya atıldığını, hakaretler edildiğini ifade eden Kulkuloğlu, şöyle konuştu: ''Mahkemelerdeki gizlilik kararı olan belgeleri açıkladılar ama yalan yanlış çarpıtarak, davalar açtım devam ediyor. Şimdi yine başladılar. Bir el onlara emir verdi. Kulkuloğlu çete lideriymiş diyor, burada niye oturuyorum. Nerede Cumhuriyet savcıları niye almıyorlar beni. Buradan Başbakan'a sesleniyorum, benimle ilgili olan, Kayseri ile ilgili olan mahkemelerdeki tüm gizlilik kararını kaldırsın. Kamuoyu kim haklı kim haksız bir görsün. Dur bakalım içinden kimler çıkacak. Niye hala iddianameler hazırlanmıyor da bekletiliyor. Hangi raporlarla kimler aklanmış, kimler aklanmamış. Yürekleri varsa yapsınlar. Lütfen bu dosyaları açsınlar. Selamet, açarlarsa var.'' Geçmişte Mustafa Elitaş'ın iş yerini kiraladığı ve bu bedeli zamanında ödeyemediği için çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığını, Kılıçdaroğlu'nun o dönemde araya girdiğini buna rağmen Elitaş'ın ''vicdansızlık'' yaptığını öne süren Kulkuloğlu, milletvekili olmadan önce hakkında hazırlanan savcılık fezlekesi olmadığını, siyasete girdikten sonra mal varlığını yitirdiğini bildirdi. Kulkuloğlu, ''Ben batmışım, hırsızlık ise yüz kızartıcı suç. Hiç kimse çıkıp da istifa et kardeşim demiyor. Sonra çıkıp, şu kadar borcu var, şu kadar davası var diyor'' dedi. Kulkuloğlu, zaman zaman ağlayarak ve yumruklarını masaya vurarak, ''800 yıllık şeceresi olan köklü bir ailenin evladıyım. Seçildikten sonra mal varlığını kaybeden kaç kişi var. 350 icra davası dosyam vardı. Maaşımla ödeyerek bunu 70'e düşürdüm. Alnımın akıyla. İnsanların haysiyetiyle şerefiyle oynayacaksınız bu kadar ucuz mu?'' diye konuştu. -15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMU TEHDİT EDİYORLAR''- Kayseri'de yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin dosyaları açıkladıktan sonra tehdit edilmeye başlandığını belirten Kulkuloğlu, ''15 yaşındaki çocuğumu gece yarısı arıyorlar, tehdit ediyorlar, ailemi tehdit ediyorlar. Ben nasıl batırıldım, Cumhurbaşkanlığı seçiminde neler oldu hepsini açıklayacağım'' dedi. Kulkuloğlu, daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bir iş adamının telefon mesajıyla destek isteğini, bunun da karşılığını alacağını iddia ettiğini söyledi.