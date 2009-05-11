Pozitif'in 20. yılını kutladığı Babylon'daki davette, Doublemoon adlı müzik şirketinin iki aykırı ismi; Sultana ve Ayben kuliste kavga etti.





Gecede sahneye çıkması planlanan ikiliden Ayben sahneye çıkarken, Sultana mekanı terk etti. Sultana, o gece yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Madem yazılacak, lütfen doğru anlatılsın. O gece kuliste aramızdaki konuşma tartışmaya dönüştü. Durumu ve gidişatını sevmedim, mekanı terk etmek, bu tartışmayı durduracak tek hareketti. Odadan çıkmak için kapıya doğru ilerledim. O sırada üzerime saldırdı ve elbisemi yırttı."

