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Kuliste kavga!

Pozitif'in 20. yılını kutladığı Babylon'daki davette, Doublemoon'ın iki aykırı ismi; Sultana ve Ayben kuliste kavga etti.

11 Mayıs 2009 03:00

Pozitif'in 20. yılını kutladığı Babylon'daki davette, Doublemoon adlı müzik şirketinin iki aykırı ismi; Sultana ve Ayben kuliste kavga etti.


Gecede sahneye çıkması planlanan ikiliden Ayben sahneye çıkarken, Sultana mekanı terk etti. Sultana, o gece yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Madem yazılacak, lütfen doğru anlatılsın. O gece kuliste aramızdaki konuşma tartışmaya dönüştü. Durumu ve gidişatını sevmedim, mekanı terk etmek, bu tartışmayı durduracak tek hareketti. Odadan çıkmak için kapıya doğru ilerledim. O sırada üzerime saldırdı ve elbisemi yırttı."

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